Обшуки в НБУ: Народний депутат Железняк стверджує, що слідчі дії стосуються Пишного

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

У Нацбанку проходять обшуки НАБУ: що відомо

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Що відомо

«Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування», — йдеться у повідомленні бюро.

За словами заступника голови Податкового комітету Ярослава Железняка, НАБУ прийшло саме до голови Нацбанку Андрія Пишного. Начебто не тільки за робочою адресою.

Пізніше в Нацбанку надали коментар:

«НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку. Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій. Національний банк продовжує працювати в штатному режимі», — йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.