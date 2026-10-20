Чоловік оголосив себе невійськовозобов’язаним через нотаріуса: чим закінчилася справа в суді

В Україні зафіксували унікальний випадок спроби уникнути вимог військового обліку: чоловік самостійно склав документ про те, що не має статусу військовозобов'язаного, посвідчив його у нотаріуса й надіслав до ТЦК. Він вважав, що після цього центр комплектування більше не має права викликати його. Про це повідомила «Судово-юридична газета».

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Це показовий випадок навіть на тлі численних спроб чоловіків знайти способи уникнути мобілізаційних обов’язків. Однак справа дійшла до апеляційного суду, який не погодився з тим що нотаріальне посвідчення дозволяє людині самостійно змінити свій правовий статус або скасувати обов’язки, встановлені законом.

Як чоловік спробував відмовитися від статусу військовозобов'язаного

Позивач склав документ під назвою «Сповіщення про правосуб'єктність про відсутність правового статусу „військовозобов'язаний“ та про неможливість прийняття участі у бойових діях». Він підписав його в присутності приватного нотаріуса й надіслав рекомендованим листом керівнику районного ТЦК та СП. Документ отримали 22 травня 2025 року.

Чоловік вважав, що після такого повідомлення ТЦК втратив підстави вважати його військовозобов'язаним і викликати для виконання відповідних обов’язків.

Однак дані реєстру «Оберіг» свідчили, що він продовжував перебувати на військовому обліку.

У грудні 2025 року чоловікові сформували повістку з вимогою прибути до ТЦК 13 січня 2026 року для уточнення військово-облікових даних. Він отримав її поштою 30 грудня, але за викликом не з’явився.

Після цього ТЦК вніс до реєстру відомості про порушення правил військового обліку та звернувся до Національної поліції щодо доставлення чоловіка для складання адміністративного протоколу.

Чому нотаріальний документ не спрацював

Суд пояснив, що нотаріальне посвідчення підпису підтверджує його справжність, але не надає приватній заяві сили рішення державного органу.

Самостійно складений документ не є підставою для відстрочки від мобілізації або виключення з військового обліку. Такі рішення ухвалюються лише за визначених законом підстав і процедур.

Суд також відхилив аргументи чоловіка щодо неналежного оформлення повістки. Вона була сформована через реєстр, містила необхідні реквізити та QR-код для перевірки. Позивач підтвердив, що отримав її, але поважних причин неявки не надав.

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У підсумку апеляційний суд залишив скаргу чоловіка без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

Ця справа демонструє: посвідчена нотаріусом заява не може замінити передбачені законом підстави для звільнення від військового обліку чи мобілізаційних обов’язків.

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