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10 жовтня 2026, 13:20

У яких ситуаціях ТЦК не має права вручати повістку: пояснив полковник

Закон не забороняє вручати повістки в громадських місцях, але військовослужбовці ТЦК не мають права зупиняти для цього транспорт. Таке право має поліція, якщо для зупинки є причина, пояснив полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко, пише Telegraf.

Закон не забороняє вручати повістки в громадських місцях, але військовослужбовці ТЦК не мають права зупиняти для цього транспорт.
Чи має право ТЦК зупиняти авто та автобуси для вручення повістки? Відповідь полковника
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За словами військового, в окремих ситуаціях представники ТЦК не мають повноважень вручати повістки. Зокрема, вони не вправі зупиняти особисті автомобілі та громадський транспорт, як-от автобуси чи маршрутки.

Таке право, пояснив полковник, мають органи Національної поліції, якщо для зупинки є відповідна причина.

«Зупинити транспортні засоби дозволено органам Нацполіції, якщо є на це відповідна причина. Військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб», — сказав Андрій Гуренко.

Водночас закон не забороняє вручати повістки в громадських місцях.

Читайте також: Повістка не дає ТЦК права заходити до житла: омбудсман повідомив про скарги

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
Pasha1233
Pasha1233
10 жовтня 2026, 14:59
#
Закон багато чого забороняє, 17 стаття Конституції, взагалі, забороняє використовувати ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян. А ТЦКшників віднесли до ЗСУ… Також забороняє лупити, крутити, катувати, вбивати людей. Чи в нас вже скасували кримінальний кодекс?
+
+15
P93
P93
10 жовтня 2026, 16:02
#
Що за нісенітниця. тцк комусь шось виписує? ви це бачили? ви це знаєте? тцк робить так: за руки за ноги і в бус! далі пару днів посидиш в тцк ізоляторі, поки не приїде покупець з бригади! далі бзвп і перше розуміння того, що все залишилось на рівні совка, а то й гірше!
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