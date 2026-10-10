У яких ситуаціях ТЦК не має права вручати повістку: пояснив полковник

Закон не забороняє вручати повістки в громадських місцях, але військовослужбовці ТЦК не мають права зупиняти для цього транспорт. Таке право має поліція, якщо для зупинки є причина, пояснив полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко, пише Telegraf.

Чи має право ТЦК зупиняти авто та автобуси для вручення повістки? Відповідь полковника

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За словами військового, в окремих ситуаціях представники ТЦК не мають повноважень вручати повістки. Зокрема, вони не вправі зупиняти особисті автомобілі та громадський транспорт, як-от автобуси чи маршрутки.

Таке право, пояснив полковник, мають органи Національної поліції, якщо для зупинки є відповідна причина.

«Зупинити транспортні засоби дозволено органам Нацполіції, якщо є на це відповідна причина. Військовослужбовець не має права зупиняти транспортний засіб», — сказав Андрій Гуренко.

Водночас закон не забороняє вручати повістки в громадських місцях.

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