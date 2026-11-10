7300 грн проти понад 100 000 грн: депутатка порівняла загальні і спеціальні пенсії

Народна депутатка, голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова опублікувала порівняння умов пенсійного забезпечення більшості українців та окремих категорій отримувачів спеціальних виплат. У таблиці зіставлено вік виходу на пенсію, умови праці, середні суми виплат і коефіцієнт заміщення — співвідношення пенсії із заробітком.

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Найбільша різниця, на яку звертає увагу депутатка, — у розмірах виплат і віці, коли люди можуть припинити працювати. За наведеними нею даними, середня пенсія в Україні становить 7288 грн, тоді як середнє щомісячне довічне грошове утримання суддів — близько 112 тис. грн. Для суддів Конституційного Суду цей показник, за даними таблиці, сягає в середньому 202 тис. грн, а найбільші виплати становлять 300−400 тис. грн на місяць.

Коли українці виходять на пенсію

У категорії загальної пенсії Третьякова наводить вік від 60 до 65 років за наявності 15−35 років страхового стажу. Йдеться про більшість працівників — зокрема, будівельників, залізничників, аграріїв, освітян, працівників комунальної сфери, а також людей, які виконують домашню роботу та доглядають за кількома дітьми.

Водночас у 2026 році конкретні вимоги до стажу такі:

у 60 років — не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років;

у 65 років — від 15 до 23 років.

Отже, фактичний пенсійний вік залежить не лише від віку людини, а й від кількості років, протягом яких вона сплачувала страхові внески.

Для окремих категорій працівників діють спеціальні умови. У таблиці депутатка вказує можливість виходу на пенсію у 36−45 років за наявності 20−25 років вислуги, яка в деяких випадках зараховується на пільгових умовах.

Середній вік виходу на пенсію, наведений у дописі, становить:

судді — 55 років;

прокурори, працівники БЕБ і ДБР — 47 років;

середній вік виходу на пенсію за вислугу років — 49 років.

Важливо, що це узагальнені показники з таблиці, а не універсальні законодавчі правила для всіх представників цих професій. Наприклад, Пенсійний фонд пояснює, що прокурори можуть отримати пенсію за вислугу років незалежно від віку за наявності 25 років вислуги, з яких щонайменше 15 років — на прокурорських посадах. Для окремих категорій військовослужбовців передбачені інші вимоги.

Наскільки відрізняються розміри виплат

За даними таблиці Третьякової, середня пенсія в Україні станом на 1 жовтня 2026 року становила 7288 грн. При цьому 4,4 млн пенсіонерів отримували менш як 5000 грн на місяць.

Статистика Пенсійного фонду підтверджує ці цифри: середня виплата становила 7287,81 грн, а до 5000 грн включно отримували приблизно 4,44 млн людей із понад 10 млн пенсіонерів.

Для порівняння, у таблиці наведені такі спеціальні виплати станом на 1 січня 2026 року:

середнє довічне грошове утримання суддів — 112 тис. грн на місяць;

середнє утримання суддів Конституційного Суду — 202 тис. грн;

найбільші виплати суддям КСУ — 300−400 тис. грн;

середня пенсія прокурорів — 24 тис. грн.

Показник середнього довічного грошового утримання суддів у 112 тис. грн підтверджується статистикою Пенсійного фонду: на 1 січня 2026 року він становив 112 388,72 грн. Такі виплати отримували 3991 суддя у відставці.

При цьому довічне грошове утримання суддів юридично не є звичайною пенсією за віком. Це окремий вид виплат, передбачений законодавством про судоустрій. Тому порівнювати його із загальною пенсією можна для оцінки масштабів різниці, але варто враховувати відмінності у правовій природі цих виплат.

Як змінився коефіцієнт заміщення

Ще один критерій у таблиці — коефіцієнт заміщення, тобто співвідношення пенсії із заробітною платою. За даними Третьякової, для загальної пенсійної системи він знизився з 29,4% у 2019 році до 22,2% у першому півріччі 2026-го.

Для спеціальних виплат депутатка наводить значно вищий показник — від 50% до 80% заробітної плати працюючого. Це означає, що для окремих категорій розмір виплат може бути прив'язаний до значної частини попереднього грошового забезпечення або винагороди.

Однак ці два показники не варто сприймати як цілком тотожні: у першому випадку йдеться про співвідношення середньої пенсії та середньої зарплати в країні, а в другому — про частку заробітку, яку можуть становити спеціальні виплати за відповідними правилами. Наприклад, для прокурорів закон передбачає пенсію за вислугу років у розмірі 60% місячної заробітної плати за виконання встановлених умов.

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Чому це порівняння важливе

Таблиця Третьякової порушує питання нерівності між різними моделями пенсійного забезпечення. Більшість українців отримують пенсію, розраховану з урахуванням страхового стажу та зарплати, з якої сплачувалися внески. Для окремих професій діють спеціальні правила, що дозволяють раніше завершити роботу або отримувати виплати, прив'язані до попередньої винагороди.

Це має значення не лише для нинішніх пенсіонерів. Різні правила впливають на фінансове навантаження на пенсійну систему, довіру до принципу соціальної справедливості та готовність громадян сплачувати внески протягом трудового життя.

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