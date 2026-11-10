В Україні оподаткування земельної ділянки, отриманої у спадщину або подарунок, залежить від ступеня споріднення між сторонами та їхнього податкового резидентства. Близькі родичі можуть отримати землю без сплати податків, тоді як в інших випадках сукупна ставка може становити 10% або 23% вартості майна. Про це повідомляє Державна податкова служба України.
Земля у спадок чи подарунок: скільки податків доведеться сплатити у 2026 році
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Хто може отримати землю без податків
За роз'ясненням ДПС, спадщина та подарунки від членів сім'ї першого й другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою.
До таких родичів належать батьки, чоловік або дружина, діти, рідні брати та сестри, бабусі, дідусі й онуки.
Якщо землю дарує або залишає у спадщину інша особа, зокрема далекий родич, друг чи знайомий, для отримувача-резидента України діють такі ставки:
- 5% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- 5% — військовий збір.
Отже, загалом доведеться сплатити 10% оціночної вартості земельної ділянки.
Якщо ж спадкоємець або дарувальник є податковим нерезидентом України, за загальними правилами застосовуються 18% ПДФО та 5% військового збору — разом 23%.
Яку оцінку землі потрібно проводити
У ДПС пояснили, що для визначення вартості подарованої чи успадкованої землі з метою нарахування ПДФО використовується саме експертна грошова оцінка.
В Україні існують два основні види оцінки земельних ділянок.
Нормативна грошова оцінка застосовується, зокрема, для визначення земельного податку, орендної плати за державні й комунальні землі та державного мита в передбачених законом випадках.
Експертна грошова оцінка визначає ринкову вартість конкретної земельної ділянки. Саме її результат використовують для розрахунку ПДФО, якщо отримане майно підлягає оподаткуванню.
Скільки доведеться заплатити: приклад
Якщо експерт оцінив земельну ділянку у 500 тис. грн, а її отримує резидент України від особи, яка не належить до близьких родичів, податкові платежі становитимуть:
- 25 тис. грн — ПДФО за ставкою 5%;
- 25 тис. грн — військовий збір за ставкою 5%.
Загальна сума — 50 тис. грн.
Окремо можуть виникнути витрати на оцінку землі, нотаріальне оформлення та інші послуги.
У податковій рекомендують заздалегідь з'ясувати, який саме вид оцінки необхідний для конкретної угоди. Це допоможе правильно розрахувати податкові зобов'язання та уникнути проблем під час оформлення права власності.
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