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10 листопада 2026, 17:22

Земля у спадок чи подарунок: скільки податків доведеться сплатити у 2026 році

В Україні оподаткування земельної ділянки, отриманої у спадщину або подарунок, залежить від ступеня споріднення між сторонами та їхнього податкового резидентства. Близькі родичі можуть отримати землю без сплати податків, тоді як в інших випадках сукупна ставка може становити 10% або 23% вартості майна. Про це повідомляє Державна податкова служба України.

В Україні оподаткування земельної ділянки, отриманої у спадщину або подарунок, залежить від ступеня споріднення між сторонами та їхнього податкового резидентства.
В Україні оподаткування земельної ділянки, отриманої у спадщину або подарунок, залежить від ступеня споріднення між сторонами та їхнього податкового резидентства.
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Хто може отримати землю без податків

За роз'ясненням ДПС, спадщина та подарунки від членів сім'ї першого й другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою.

До таких родичів належать батьки, чоловік або дружина, діти, рідні брати та сестри, бабусі, дідусі й онуки.

Якщо землю дарує або залишає у спадщину інша особа, зокрема далекий родич, друг чи знайомий, для отримувача-резидента України діють такі ставки:

  • 5% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • 5% — військовий збір.

Отже, загалом доведеться сплатити 10% оціночної вартості земельної ділянки.

Якщо ж спадкоємець або дарувальник є податковим нерезидентом України, за загальними правилами застосовуються 18% ПДФО та 5% військового збору — разом 23%.

Яку оцінку землі потрібно проводити

У ДПС пояснили, що для визначення вартості подарованої чи успадкованої землі з метою нарахування ПДФО використовується саме експертна грошова оцінка.

В Україні існують два основні види оцінки земельних ділянок.

Нормативна грошова оцінка застосовується, зокрема, для визначення земельного податку, орендної плати за державні й комунальні землі та державного мита в передбачених законом випадках.

Експертна грошова оцінка визначає ринкову вартість конкретної земельної ділянки. Саме її результат використовують для розрахунку ПДФО, якщо отримане майно підлягає оподаткуванню.

Скільки доведеться заплатити: приклад

Якщо експерт оцінив земельну ділянку у 500 тис. грн, а її отримує резидент України від особи, яка не належить до близьких родичів, податкові платежі становитимуть:

  • 25 тис. грн — ПДФО за ставкою 5%;
  • 25 тис. грн — військовий збір за ставкою 5%.

Загальна сума — 50 тис. грн.

Окремо можуть виникнути витрати на оцінку землі, нотаріальне оформлення та інші послуги.

У податковій рекомендують заздалегідь з'ясувати, який саме вид оцінки необхідний для конкретної угоди. Це допоможе правильно розрахувати податкові зобов'язання та уникнути проблем під час оформлення права власності.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
TAN72
TAN72
10 листопада 2026, 19:33
#
Очередная кормушка
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