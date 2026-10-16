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16 жовтня 2026, 13:10

Штрафи ТЦК на 34 тисячі гривень: Опендатабот підрахував, скільки справ виграли бухгалтери в судах

Бухгалтерів штрафують на 34 тис. грн за порушення правил військового обліку, але в судах вони переважно виграють. За даними Оpendatabot, із восьми знайдених за останні три роки справ у шести суди повністю стали на бік працівників, ще в одній — частково. Найчастіше причиною скасування штрафів була відсутність доказів конкретного порушення.

Бухгалтерів штрафують на 34 тис.
Опендатабот проаналізував штрафи ТЦК для бухгалтерів
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Бухгалтери оскаржують штрафи територіальних центрів комплектування (ТЦК) за порушення правил військового обліку. За даними Опендатаботу, за останні три роки в судовому реєстрі знайшли щонайменше вісім таких справ. У семи випадках сума штрафу становила 34 тис. грн, ще в одному — 59,5 тис. грн.

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Чому суди скасовують штрафи

Найчастіше суди ставали на бік бухгалтерів, коли ТЦК не доводили конкретного порушення. У постановах могли згадувати загальні недоліки військового обліку, але не пояснювати, що саме, коли і щодо кого не зробив працівник.

В інших випадках бухгалтерам закидали недоліки в організаційній роботі, за яку має відповідати керівник підприємства. Наприклад, ішлося про призначення працівника на заміну або оформлення відповідних наказів.

Ще одна проблема — брак доказів особистої вини. Сам факт порушень військового обліку на підприємстві не доводить, що відповідальність за них має нести конкретний бухгалтер.

Хто має вести військовий облік на підприємстві

Ведення військового обліку не є автоматичним обов’язком бухгалтера. За його організацію відповідає керівник підприємства, а безпосередньо вести облік має працівник, якому доручили ці функції. За правилами їх покладають на працівників кадрової служби.

Однак якщо в компанії немає окремого кадровика, відповідальним за військовий облік можуть призначити іншого працівника, зокрема бухгалтера.

Скільки справ виграли бухгалтери

Із восьми знайдених судових справ шість завершилися повним задоволенням позовів бухгалтерів. Ще в одному випадку суд задовольнив позов частково. Лише одному працівникові не вдалося оскаржити штраф.

Перші два рішення в таких справах датовані 2024 роком, ще три ухвалили у 2025-му і три — у 2026 році. Справи розглядали суди семи регіонів України. Найбільше рішень знайшли на Хмельниччині — два. По одному — на Дніпропетровщині, Чернігівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Харківщині та Київщині.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Pasha1233
Pasha1233
16 жовтня 2026, 13:54
#
Суди? У нас ще є таке поняття? Наш суд триває 7 років, покидьок на волі, все куплено
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