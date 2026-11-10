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10 листопада 2026, 18:10

Уряд запускає компенсації за оренду книгарень: коли надійдуть перші виплати

Книгарні отримають компенсації за оренду приміщень на початку 2027 року. До кінця 2026-го вони мають подати документи, що підтверджують витрати на оренду. Водночас Міністерство культури розглядає можливість поширити програму на населені пункти з населенням понад 100 тис. жителів, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Книгарні отримають компенсації за оренду приміщень на початку 2027 року.
Компенсації за оренду книгарень виплатять на початку 2027 року. ФОТО: facebook.com/berezhna.tetyana
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Фактичні виплати компенсацій за оренду приміщень книгарні отримають на початку 2027 року. Останній квартал 2026-го відведуть на збір документів, які підтверджують витрати на оренду. Про це повідомила Тетяна Бережна, відповідаючи на запитання про строки виплат.

Наразі програма поширюється на книгарні в населених пунктах із населенням до 100 тис. жителів. Водночас міністерка не виключає її розширення на більші міста вже наступного року.

За словами Бережної, спочатку потрібно налагодити адміністрування програми, яке здійснюватиме Український інститут книги. Якщо механізм працюватиме належним чином, програму можуть поширити на інші населені пункти.

Міністерка також зазначила, що під час обговорення програми лунала критика через її обмежене охоплення. Зокрема, окремі народні депутати вважають, що ухвалений закон передбачав ширшу підтримку книгарень. Водночас Бережна наголосила, що закон ухвалили на початку повномасштабного вторгнення, а нинішній запуск програми є першим етапом її реалізації.

Рішення про запуск компенсацій Кабінет міністрів ухвалив 28 вересня. Програма передбачає відшкодування витрат на оренду книгарням у громадах із населенням до 100 тис. жителів. Перші виплати заплановані на перший квартал 2027 року — за оренду приміщень у четвертому кварталі 2026-го.

Субсидію на оренду приміщень для книгарень передбачили ще в червні 2022 року, коли Верховна Рада ухвалила закон про стимулювання розвитку українського книговидавництва та книгорозповсюдження. Однак програму тоді не запустили.

У жовтні 2025 року голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв закликав Міністерство фінансів передбачити фінансування компенсацій у бюджеті на 2026 рік. У грудні того ж року заступниця голови комітету Євгенія Кравчук заявила, що запуск програми заблокований Мінфіном.

Член гуманітарного комітету Верховної Ради Володимир В'ятрович, зі свого боку, вважає, що компенсації мають надаватися всім книгарням незалежно від розміру населеного пункту та рівня доходів.

Що ще планують для підтримки книжкового ринку

У 2027 році книжки також можуть стати окремою категорією державної програми «Тисячовесна». На цей напрям планують кошти.

«Наступного року ця програма поширюватиметься також на книжки. Це нова категорія. Я думаю, що це буде десь на рівні 400−500 мільйонів гривень», — розповіла Бережна в подкасті на YouTube-каналі «Радіо Хартія» у вересні 2026 року.

За словами міністерки, Міністерство культури вже працює над умовами нової категорії та планує залучити представників книжкової галузі до їх обговорення.

Цього року на програму «Тисячовесна» виділили 4 млрд грн. За словами Бережної, підтримку отримали майже 700 культурних продуктів. Програма охоплює кіно, театр, музику, візуальне мистецтво, виставки та фестивалі. У серпні оголосили 680 проєктів-переможців у семи категоріях.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Skeptik777
Skeptik777
10 листопада 2026, 19:42
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Краще б за оренду туалетів платили. Сьогодні не обов’язково читати паперові книжки, щоб бути начитаним.
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
10 листопада 2026, 19:56
#
Це точно. точніше в україні зовсім не треба читати, все на марафоні розкажуть)))
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