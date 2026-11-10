SoftBank втратив $7 млрд: чому ставка на ШІ обернулася збитками

Масштабні інвестиції у штучний інтелект не врятували японський SoftBank від збитків. Другий квартал 2026 фінансового року компанія завершила зі збитком у 1,1 трлн єн (близько $7 млрд), хоча раніше аналітики очікували прибутку.

Масштабні інвестиції у штучний інтелект не врятували японський SoftBank від збитків. Фото: ソフトバンク

Серед найбільших статей витрат — підготовка інфраструктури для американських дата-центрів, яка обійшлася компанії у $3,7 млрд, а також зростання вартості запозичень. Додаткові втрати сталися при зниженні оцінки інвестиційної частки в Intel. Це перший квартальний збиток SoftBank майже за два роки, йдеться у матеріалах Financial Times і Reuters.

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Чому SoftBank отримав мільярдні збитки

Найбільше на фінансовий результат вплинули витрати, пов'язані з американськими дата-центрами. Як повідомляє Reuters, дочірня компанія SoftBank здійснила авансові платежі за обладнання для виробництва електроенергії, яке мали використовувати в американських проєктах дата-центрів, зокрема в окрузі Пайк, штат Огайо.

Згодом ці плани переглянули. У результаті SoftBank зафіксував збиток у 597,2 млрд єн (близько $3,7 млрд). Також компанія має право отримати знижки на майбутні закупівлі на суму до $2,1 млрд.

Ще одним чинником стали витрати на фінансування. За квартал вони більш ніж подвоїлися — до 462 млрд єн (близько $2,9 млрд). Це відображає зростання вартості обслуговування боргу компанії.

Додатково на результат вплинула переоцінка інвестиційного портфеля. Зокрема, зниження вартості частки SoftBank в американській Intel призвело до збитку в 270,1 млрд єн.

Інвестиційні фонди Vision Funds, через які група вкладає кошти в технологічні компанії, зафіксували прибуток у 85 млрд єн. Проте він не зміг компенсувати втрати за іншими напрямами.

Для порівняння: у попередньому кварталі SoftBank отримав прибуток у 347,3 млрд єн, а за аналогічний період минулого року — 2,5 трлн єн.

Акції SoftBank втратили понад половину вартості

Збиткова звітність з'явилася на тлі падіння інтересу інвесторів до компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом. Від початку червня акції SoftBank подешевшали більш ніж удвічі, оскільки інвестори почали сумніватися в перспективах масштабних вкладень у сектор ШІ.

У вівторок, 10 листопада, перед публікацією фінансових результатів акції компанії зросли на 13,9%. Це відбулося на тлі загального відновлення котирувань технологічних компаній в Азії.

На настрої інвесторів також впливають перспективи будівництва дата-центрів у США. Перемога кандидатів від Демократичної партії на нещодавніх проміжних виборах посилила побоювання щодо можливого посилення регуляторного контролю за такими проєктами.

Проблеми виникли й з окремими проєктами SoftBank. Зокрема, американська енергетична компанія SB Energy може відкласти заплановане розміщення акцій з оцінкою бізнесу в $50 млрд. Це, своєю чергою, може вплинути на плани засновника SoftBank Масайосі Сона щодо виходу на біржу компанії Roze, яка працює у сфері штучного інтелекту та робототехніки й орієнтована на використання в розвитку дата-центрів.

Ще одна невдала угода — спроба придбати робототехнічний бізнес швейцарської ABB. У Китаї регулятори заблокували придбання після перевірки з міркувань національної безпеки. Наразі SoftBank шукає можливі варіанти вирішення ситуації.

OpenAI залишається найбільшою інвестиційною ставкою SoftBank

Попри фінансові втрати, ключовим напрямом інвестицій японської групи залишається OpenAI — розробник ChatGPT. SoftBank зобов'язався вкласти в компанію близько $65 млрд. Водночас OpenAI може стати одним із великих клієнтів SB Energy.

За даними Reuters, SoftBank придбав 13% OpenAI за $64,6 млрд. Японська група також, як очікується, візьме участь у наступному раунді фінансування розробника ChatGPT, під час якого його оцінка може сягнути $1,25 трлн.

Інвестори стежать і за перспективами майбутнього виходу OpenAI на біржу, а також можливим IPO її конкурента Anthropic.

Зниження вартості активів у портфелі SoftBank, зокрема британського розробника чипів Arm, збільшило боргове навантаження компанії відносно вартості її активів.

У вересні SoftBank залучив рекордні $11 млрд через випуск високоприбуткових облігацій. Протягом кварталу компанія також отримала строковий кредит на $11,87 млрд, випустила корпоративні облігації на $10 млрд у доларах і на 1 трлн єн. Крім того, SoftBank збільшив позику під заставу своєї частки в Arm на $5 млрд — приблизно до $25 млрд.

Попри зростання боргового навантаження, аналітики, яких цитує Financial Times, вважають, що компанія все ще має значні можливості для залучення позикового фінансування.

Фінансові результати SoftBank показали, наскільки значними можуть бути витрати на реалізацію масштабної стратегії розвитку штучного інтелекту. При цьому компанія продовжує робити великі ставки на OpenAI та інфраструктуру для дата-центрів, попри падіння вартості своїх акцій і зростання витрат на фінансування.