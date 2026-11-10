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10 листопада 2026, 15:20

Німеччина зможе дізнаватися про рахунки українців: що потрібно знати про нові правила

Україна та Німеччина обмінюються фінансовими даними про банківські рахунки в межах міжнародного стандарту CRS. Це дає німецьким податковим органам доступ до інформації про рахунки резидентів Німеччини в українських банках, зокрема про залишки коштів і певні види доходів. З 2027 року Україна планує розширити обсяг таких даних. Як цей механізм стосується одержувачів Bürgergeld, пояснив адвокат у Німеччині Роман Іванов.

Україна та Німеччина обмінюються фінансовими даними про банківські рахунки в межах міжнародного стандарту CRS.
Обмін фінансовими даними між Україною та Німеччиною розширюється, відкриваючи нові можливості для перевірки одержувачів соціальної допомоги. Фото: Pexels
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Які фінансові дані Україна передає Німеччині

Прямий автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки між Україною та Німеччиною за міжнародним стандартом CRS розпочався 30 вересня 2025 року. У 2026 році відбувся наступний етап обміну, а з 2027 року Україна планує передавати ще детальніші відомості в межах оновленого стандарту.

Йдеться про рахунки податкових резидентів Німеччини в українських банках. Німецькі податкові органи отримують інформацію про власників рахунків, залишки коштів і певні види доходів.

«Німецькі податкові органи отримують можливість дізнаватися про підзвітні рахунки податкових резидентів Німеччини в українських банках, включно з відомостями про власників, залишки коштів і певні види доходів», — розповів Іванов.

Водночас автоматичний обмін CRS відбувається передусім між податковими органами. Це не означає, що Jobcenter безпосередньо отримує банківські виписки одержувачів Bürgergeld.

Однак, як пояснює адвокат, § 31a німецького Податкового кодексу (Abgabenordnung) передбачає передавання податкової інформації компетентним органам для перевірки неправомірного отримання державних виплат. Такий обмін допускається за визначених законом умов.

Як фінансова інформація стосується одержувачів Bürgergeld

Додаткові відомості про рахунки та доходи в Україні важливі для перевірки ситуацій, коли людина отримує соціальну допомогу в Німеччині, але не повідомляє про суттєві доходи або доступні їй фінансові активи за кордоном.

«Раніше виявити такі обставини було значно складніше. Тепер у німецьких органів з'являється додаткове джерело інформації», — зазначає Іванов.

Водночас сам факт наявності банківського рахунку, нерухомості чи доходів в Україні не свідчить про порушення. Визначальне значення має те, чи зобов'язана людина повідомити про ці обставини та чи впливають вони на її право отримувати соціальну допомогу.

Чому адвокат очікує більше розслідувань

Іванов звертає увагу не лише на міжнародний обмін фінансовою інформацією, а й на посилення контролю за соціальними виплатами в Німеччині. За його словами, з 2027 року Федеральне агентство з праці має посилити аналітичну роботу з протидії організованому шахрайству з соціальною допомогою.

Як приклад розслідувань щодо можливого незаконного отримання виплат адвокат наводить випадок у Штутгарті. 5 листопада 2026 року місцева поліція повідомила про затримання 54-річного громадянина України. Його підозрюють у незаконному отриманні соціальних виплат на суму понад 100 тисяч євро з жовтня 2022 року.

Водночас поліція не повідомляла, що виявити це порушення вдалося завдяки обміну фінансовими даними за стандартом CRS. Тому пов'язувати конкретне затримання з новим механізмом обміну інформацією підстав немає.

Юрист прогнозує, що з 2027 року кількість виявлених випадків незаконного отримання соціальної допомоги може зрости, зокрема серед громадян України.

Іванов також наголошує, що приховані доходи та активи можуть виявити навіть через кілька років, а отриману неправомірно соціальну допомогу доведеться повернути за попередні періоди.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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