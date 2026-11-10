Інфляція в Україні прискорилася до 11%: що найбільше подорожчало у жовтні

У жовтні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 11% проти 10% у вересні. За місяць споживчі ціни зросли на 1,8%. Найбільше подорожчали овочі, пальне та окремі комунальні послуги. Про це свідчать дані Державної служби статистики, оприлюднені 10 листопада.

У жовтні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 11% проти 10% у вересні.

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Як змінилася інфляція

У жовтні річна інфляція збільшилася на 1 відсотковий пункт — із 10% до 11%.

Водночас базова інфляція, яка відображає стійкіші цінові тенденції без урахування окремих волатильних компонентів, прискорилася до 9,7% у річному вимірі проти 8,8% у вересні.

У місячному вимірі базова інфляція становила 1,4%.

Які продукти подорожчали найбільше

У жовтні продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали в середньому на 2%.

Найбільше зросли ціни на овочі — одразу на 10,2% за місяць.

Також подорожчали:

Цукор — на 4,8%.

Хліб і хлібопродукти — на 2,6%.

Молоко — на 2,5%.

Риба та рибні продукти — на 2,4%.

Макаронні вироби — на 2,1%.

Масло — на 1,2%.

М'ясо та м'ясопродукти — на 0,8%.

Водночас яйця подешевшали на 4,6%.

Як змінилися тарифи та ціни на пальне

Вартість транспортних послуг і товарів у цій категорії за жовтень зросла на 2,6%, а за рік — на 30,1%.

Найбільше на місячне подорожчання вплинуло зростання цін на пальне та мастила — на 5,3%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 2%.

Вартість житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива загалом збільшилася на 1,3% за місяць.

Зокрема, тарифи на водопостачання зросли на 10,1%, а на водовідведення — на 8,8%.

Що ще подорожчало

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у жовтні збільшилися на 1,4%, а за рік — на 17,1%.

Послуги зв'язку подорожчали на 1,8%, зокрема мобільний зв'язок — на 2,3%.

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 1,7%: амбулаторні послуги подорожчали на 2%, фармацевтична продукція — на 1,6%.

Одяг і взуття стали дорожчими на 1% за місяць, проте порівняно з жовтнем минулого року їхні ціни залишаються нижчими на 4,2%.

Таким чином, прискорення інфляції у жовтні супроводжувалося подорожчанням не лише продуктів харчування, а й пального, транспортних і комунальних послуг.