Діаманти на $1 млн і митник у схемі: на Закарпатті викрили контрабанду коштовностей з ОАЕ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 листопада 2026, 17:00

Діаманти на $1 млн і митник у схемі: на Закарпатті викрили контрабанду коштовностей з ОАЕ

На Закарпатті викрили схему контрабанди діамантів та елітних прикрас з Об'єднаних Арабських Еміратів. За даними слідства, до неї був причетний працівник місцевої митниці, який разом із дружиною перевозив коштовності через кордон, не декларуючи їх і не сплачуючи мит. Надалі каміння використовували для виготовлення ювелірних виробів під власним брендом, які продавали в бутику в Києві. Під час обшуків вилучили коштовності на понад $1 млн. Про це 10 листопада повідомило Бюро економічної безпеки.

На Закарпатті викрили схему контрабанди діамантів та елітних прикрас з Об'єднаних Арабських Еміратів.
На Закарпатті викрили канал незаконного ввезення діамантів і дорогих ювелірних виробів з Об'єднаних Арабських Еміратів. Фото: БЕБ
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За версією слідства, група осіб налагодила систематичне постачання дорогоцінного каміння та ювелірних виробів з ОАЕ в Україну в обхід митного контролю. До перевезення коштовностей залучили чинного працівника Закарпатської митниці та його дружину. Вони мали забезпечувати перетин кордону без декларування товарів і сплати обов'язкових митних платежів.

Після ввезення діаманти передавали довіреним особам для виготовлення прикрас. Ювелірні вироби створювали без належного обліку, а потім продавали під власним брендом через бутик у Києві, який належить організаторам схеми.

За даними БЕБ, учасники організували повний цикл роботи з коштовностями: від їхнього ввезення з-за кордону до виготовлення та продажу готових виробів.

Читайте також: Понад 60 фіктивних компаній і криптовалюти: БЕБ викрило масштабну тіньову схему в агросекторі

Що вилучили під час обшуків

Детективи БЕБ провели дев'ять санкціонованих обшуків. Слідчі дії відбулися в автомобілі, ювелірній майстерні та бутику.

Серед вилученого були діаманти, дорогоцінне каміння та готові ювелірні прикраси. Їхню загальну орієнтовну вартість правоохоронці оцінюють у понад $1 млн.

Крім того, детективи заявили, що припинили діяльність каналу контрабанди та запобігли черговій спробі незаконного ввезення коштовностей працівником митниці та його дружиною.

Читайте також: Транскордонні справи БЕБ стають трендом: юристи назвали документи, які захистять іноземні рахунки до загрози арешту

Хто розслідує справу

Наразі детективи Бюро економічної безпеки встановлюють усіх причетних до схеми, обставини її роботи та загальні обсяги незаконно ввезених коштовностей.

Державна митна служба України сприяє проведенню розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора, оперативний супровід забезпечує Служба безпеки України.

Розслідування триває. БЕБ поки не повідомляло про вручення підозр фігурантам справи.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами