Діаманти на $1 млн і митник у схемі: на Закарпатті викрили контрабанду коштовностей з ОАЕ

На Закарпатті викрили схему контрабанди діамантів та елітних прикрас з Об'єднаних Арабських Еміратів. За даними слідства, до неї був причетний працівник місцевої митниці, який разом із дружиною перевозив коштовності через кордон, не декларуючи їх і не сплачуючи мит. Надалі каміння використовували для виготовлення ювелірних виробів під власним брендом, які продавали в бутику в Києві. Під час обшуків вилучили коштовності на понад $1 млн. Про це 10 листопада повідомило Бюро економічної безпеки.

На Закарпатті викрили канал незаконного ввезення діамантів і дорогих ювелірних виробів з Об'єднаних Арабських Еміратів. Фото: БЕБ

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За версією слідства, група осіб налагодила систематичне постачання дорогоцінного каміння та ювелірних виробів з ОАЕ в Україну в обхід митного контролю. До перевезення коштовностей залучили чинного працівника Закарпатської митниці та його дружину. Вони мали забезпечувати перетин кордону без декларування товарів і сплати обов'язкових митних платежів.

Після ввезення діаманти передавали довіреним особам для виготовлення прикрас. Ювелірні вироби створювали без належного обліку, а потім продавали під власним брендом через бутик у Києві, який належить організаторам схеми.

За даними БЕБ, учасники організували повний цикл роботи з коштовностями: від їхнього ввезення з-за кордону до виготовлення та продажу готових виробів.

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Що вилучили під час обшуків

Детективи БЕБ провели дев'ять санкціонованих обшуків. Слідчі дії відбулися в автомобілі, ювелірній майстерні та бутику.

Серед вилученого були діаманти, дорогоцінне каміння та готові ювелірні прикраси. Їхню загальну орієнтовну вартість правоохоронці оцінюють у понад $1 млн.

Крім того, детективи заявили, що припинили діяльність каналу контрабанди та запобігли черговій спробі незаконного ввезення коштовностей працівником митниці та його дружиною.

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Хто розслідує справу

Наразі детективи Бюро економічної безпеки встановлюють усіх причетних до схеми, обставини її роботи та загальні обсяги незаконно ввезених коштовностей.

Державна митна служба України сприяє проведенню розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора, оперативний супровід забезпечує Служба безпеки України.

Розслідування триває. БЕБ поки не повідомляло про вручення підозр фігурантам справи.