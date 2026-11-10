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10 листопада 2026, 14:19

У Швейцарії хочуть обмежити соцвиплати українським біженцям із 2027 року: кого торкнуться зміни

У швейцарському кантоні Граубюнден планують зберегти знижений рівень соціальної допомоги для українських біженців навіть після отримання ними посвідки на проживання категорії B. Базова допомога залишатиметься на 20% нижчою за стандартний рівень, передбачений для місцевих отримувачів соцпідтримки. Про це повідомив уряд кантону Граубюнден, який підготував відповідні зміни до законодавства. Парламент має розглянути їх у грудні 2026 року, а набуття чинності заплановане на 1 березня 2027 року.

У швейцарському кантоні Граубюнден планують зберегти знижений рівень соціальної допомоги для українських біженців навіть після отримання ними посвідки на проживання категорії B.
У швейцарському кантоні Граубюнден планують зберегти знижений рівень соціальної допомоги для українських біженців
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Що зміниться для українців

Наразі українські біженці у Швейцарії користуються статусом тимчасового захисту S. Після п'яти років безперервного проживання вони отримують право на посвідку категорії B, пов'язану зі статусом захисту.

За загальними правилами отримання такої посвідки дає право претендувати на соціальну допомогу на рівні місцевого населення.

Однак уряд Граубюндена пропонує залишити для українців попередній розмір базової підтримки — на 20% нижчий від стандартного.

Таким чином, навіть після п'яти років проживання та оформлення категорії B розмір базової соціальної допомоги для відповідних отримувачів не підвищуватиметься.

Скількох українців торкнуться нові правила

За прогнозом кантонального уряду, протягом березня — грудня 2027 року зміни можуть стосуватися приблизно 960 осіб, із яких близько 640 уже отримують фінансову підтримку.

Без законодавчих змін витрати місцевих муніципалітетів на відповідну допомогу становили б близько 5,4 млн швейцарських франків.

Збереження зниженого рівня базових виплат дозволить скоротити прогнозовані витрати до 4,8 млн франків, тобто заощадити приблизно 600 тис. франків.

Чому Швейцарія переглядає виплати

Однією з причин ініціативи стало скорочення федерального фінансування соціальної допомоги у межах пакета бюджетної економії на 2027 рік.

Через це додаткові витрати доведеться покривати бюджетам кантонів і муніципалітетів.

Керівник Департаменту економіки та соціальних справ Граубюндена Маркус Кадуфф пояснив, що уряд прагне забезпечити однаковий рівень підтримки для осіб із тимчасовим захистом незалежно від того, чи отримали вони посвідку категорії B.

Коли набудуть чинності зміни

Законопроєкт винесуть на розгляд парламенту Граубюндена під час грудневої сесії 2026 року.

Якщо депутати підтримають документ, нові правила мають запрацювати 1 березня 2027 року.

Важливо, що йдеться про ініціативу окремого кантону, а не про загальне скорочення виплат українським біженцям по всій Швейцарії.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
financialGenius
financialGenius
10 листопада 2026, 14:48
#
Нашим лодарям социальзикам и 200 франков хватит , быстрее работать пойдут … и хотелось бы что бы на референдуме зимой не уменьшили года на гражданство , а то раздадут гражданство бездельникам и потом мучаться сами же будут обеспечивая их со своих налогов … стыдно за взрослых людей которые за пять лет немецкий на б1 не выучили и не нашли работу … позорят только украинцев … пусть бы у мужчин проверили как они выехали , что там с доками от тцк и отправили обратно если не работают и не приносят пользы … с девушками все понятно нашими — ищут швейцарцев, но те тоже молодцы — пару лет встречаются и даже не сезжаються (есть моменты по законам) а потом новых глупых находят)
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