Менші зарплати, але жити вигідніше: які країни Європи випередили заможніших сусідів

Високі зарплати та репутація заможної країни не завжди означають, що її мешканці можуть дозволити собі більше. Середня зарплата в Румунії майже вдвічі нижча за середньоєвропейську, у Польщі становить 58% від неї, а в Литві — менш як 80%. Однак з урахуванням вартості життя ці країни випереджають за купівельною спроможністю низку заможніших сусідів: Польща та Румунія — Португалію, а Литва — Іспанію та Італію. Такі висновки на основі даних Євростату за 2025 рік наводить у Facebook Ірина Сєрова, стратегічна радниця з міжнародного маркетингу та business development.

Розрахунки за даними Євростату за 2025 рік показують, що реальна купівельна спроможність у Європі суттєво відрізняється від рівня зарплат. Фото: Pexels

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Для порівняння використано два показники Євростату за 2025 рік: середні зарплати та рівень цін, зокрема на житло. Обидва показники розраховані відносно середнього рівня в ЄС, який становить 100 пунктів. Співвідношення зарплат і цін дає змогу оцінити реальну купівельну спроможність у кожній країні. Важливо, що це не офіційний рейтинг Євростату, а власний розрахунок авторки на основі його даних.

Показники є середніми для кожної країни. Податки відрізняються, а столиці зазвичай дорожчі за інші міста. Тому такий індекс варто сприймати як орієнтир для порівняння, а не як остаточну відповідь на запитання, де краще жити.

«Тож варто порівнювати не розмір зарплати, а те, що на неї можна купити», — пояснює Ірина Сєрова.

Де зарплата працює найкраще

Люксембург посідає перше місце з великим відривом. Зарплати там становлять 206% від середньоєвропейського рівня, ціни — 132%, а підсумковий індекс купівельної спроможності сягає 156 пунктів. Далі йдуть Австрія (129), Бельгія (128), Данія та Німеччина (по 126).

Показовим є порівняння Данії та Німеччини. Зарплати в Данії приблизно на 30% вищі: 177 пунктів проти 136 у Німеччині. Водночас і ціни там значно вищі — 140 пунктів проти 108. У результаті купівельна спроможність в обох країнах майже однакова.

Австрія та Бельгія демонструють зіставний результат за нижчого рівня цін — 113 і 116 пунктів відповідно. Це ще один приклад того, чому високий номінальний дохід не завжди означає більші фінансові можливості.

Ірландія посідає третє місце в ЄС за рівнем зарплат (155 пунктів), але лише шосте — за купівельною спроможністю (114). Рівень цін там сягає 136 пунктів. Особливо відчутною складовою витрат залишається житло.

Польща та Румунія випереджають заможніших сусідів

Польща має індекс купівельної спроможності 79 пунктів. Це вище, ніж у Чехії (70), Португалії (72), Естонії та Латвії (по 66). Румунія з показником 77 також випереджає Португалію.

Такий результат пояснюється співвідношенням доходів і цін. У Румунії зарплати становлять близько половини середньоєвропейського рівня, але й ціни значно нижчі — 65% від середніх по ЄС.

Ще один неочевидний результат — позиція Естонії. Зарплати там становлять 67% від середнього рівня в ЄС, тоді як ціни вже перевищують його і сягають 101%. У підсумку індекс купівельної спроможності становить лише 66 пунктів — менше, ніж у Польщі та Румунії.

Серед країн, які демонструють сильні результати, авторка також виділяє Литву та Словенію. Литовський показник становить 94 пункти — більше, ніж в Іспанії (92), Мальті (91) та Італії (85).

Словенія з індексом 102 перевищує середній рівень ЄС і випереджає Швецію (99) та Францію (98). За розрахунками авторки, вона ділить із Фінляндією позицію вище середньоєвропейського рівня.

Чому на півдні Європи не завжди вигідно працювати

Серед країн Південної Європи найкращий результат демонструє Іспанія. Зарплати там становлять 85% від середньоєвропейського рівня, ціни — 92%, а індекс купівельної спроможності — також 92 пункти.

Водночас середні показники не відображають усіх відмінностей усередині країни. Зокрема, у Мадриді, Барселоні та на узбережжі житло значно дорожче, ніж у середньому по Іспанії.

В Італії співвідношення доходів і витрат менш вигідне: зарплати на 18% нижчі за середні по ЄС, тоді як ціни сягають 97%. У результаті індекс становить 85 пунктів. У Португалії він ще нижчий — 72.

Найменшу купівельну спроможність серед країн ЄС у цьому порівнянні має Греція — 52 пункти. Це нижче, ніж у Болгарії (62) та Словаччині (61).

Коли дохід надходить з-за кордону

Окрема ситуація — для тих, хто працює віддалено на іноземного роботодавця, має бізнес або отримує пенсію з-за кордону. У такому разі місцевий рівень зарплат уже не є визначальним, адже людина не залежить безпосередньо від місцевого ринку праці.

За оцінкою авторки, у Болгарії та Румунії кожне євро купує приблизно в 1,5 раза більше, ніж у середньому по ЄС. Тому країни з нижчими доходами місцевого населення можуть бути вигіднішими для тих, хто отримує гроші з-за кордону.

Що врахувати під час вибору країни

Наведені показники допомагають оцінити, скільки можна придбати на середню місцеву зарплату з урахуванням цін. Однак вони не гарантують такого самого результату для кожного працівника. Дохід новоприбулої людини залежатиме від професії, умов працевлаштування та знання мови.

Тому українцям, які розглядають переїзд до Польщі, Чехії чи Німеччини, варто сприймати загальнонаціональні показники лише як початковий орієнтир.

«Як перший фільтр, до будь-яких відгуків і відео, ці цифри працюють набагато краще за чутки», — зазначає Ірина Сєрова.

Наступний крок — порахувати власні витрати: вартість оренди житла, податки, транспорт та інші регулярні платежі. Саме співвідношення особистого доходу й витрат покаже, наскільки вигідним буде переїзд до конкретної країни.