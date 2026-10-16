У США судять організатора податкової афери на $1,5 млрд: він купив Rolls-Royce і вніс завдаток за яхту

Як повідомляє Bloomberg, у Техасі висунули обвинувачення Дункану Джону Макдональду, якого прокуратура США вважає одним з організаторів масштабної податкової афери. За версією слідства, він і троє спільників допомогли заможним клієнтам приховати від податкової служби понад $1,5 млрд доходів. Через схему бюджет США міг недоотримати понад $200 млн податків.

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Як працювала податкова афера

За матеріалами обвинувачення, Макдональд та троє його спільників продавали заможним клієнтам фіктивні трастові структури. Вони запевняли покупців, що ті зможуть безстроково відкладати сплату податків, передаючи доходи трастам, але водночас зберігатимуть контроль над власними грошима й активами.

За створення таких структур клієнти часто платили понад $100 тис. За версією прокуратури, організатори заробили на продажу схем мільйони доларів.

Трасти створювали ілюзію, що доходи більше не належать самим клієнтам і тому не мають оподатковуватися. Деяких покупців, як стверджує слідство, також заохочували заднім числом датувати документи та подавати виправлені податкові декларації, вимагаючи повернення раніше сплачених податків.

Однак подібна конструкція не звільняла клієнтів від податкових зобов’язань. За оцінкою прокуратури, схема дала змогу приховати понад $1,5 млрд доходів і спричинила податкові втрати США більш ніж на $200 млн.

Кому допомагав Макдональд і як витрачав гроші

Схема була розрахована на людей із високими доходами, які прагнули зменшити податкові платежі, не втрачаючи фактичного контролю над своїм майном.

Макдональд керував компанією Economic Strategist та іншими фірмами, пов’язаними з просуванням трастових схем. Серед обвинувачених також Сара Дюрен, Річард Рональд Кейсі та Томас Вайкгенант.

За даними прокуратури, Макдональд і Дюрен отримували мільйони доларів за продаж схем, але приховували частину власних доходів від податкової служби. Слідство також стверджує, що вони оплачували особисті витрати через трасти та рахунки, оформлені на інших людей.

Окремо Макдональда звинувачують у шахрайському залученні $2 млн від інвесторів. Їм нібито пропонували вкласти гроші в компанію, яка мала розвивати цифрові трасти. За версією слідства, натомість кошти використали для особистих покупок Макдональда, зокрема Rolls-Royce Ghost 2021 року та першого внеску за яхту Ocean Alexander 28E.

Раніше вже був засуджений за шахрайство

Макдональд уже мав судимість. У 2013 році він визнав провину у справі про шахрайство у сфері охорони здоров’я, а у 2014 році його засудили до п’яти років федеральної в’язниці.

Крім того, у 2013 році Комісія з цінних паперів і бірж США подала проти нього окремий позов. Остаточне рішення у цій справі суд ухвалив через десять років, зобов’язавши Макдональда виплатити $8,8 млн компенсації.

За матеріалами нового обвинувачення, Макдональд і Дюрен найняли компанію, щоб видалити з інтернету негативні відомості про його бізнес і попередню судимість. Слідство також стверджує, що Макдональд приховував свою причетність до компанії, яка продавала податкові схеми, та надавав неправдиву інформацію федеральним слідчим.

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Який термін ув’язнення йому загрожує

Макдональду висунули обвинувачення за кількома статтями, зокрема у змові з метою обману федерального уряду, ухиленні від сплати податків, електронному шахрайстві та операціях із майном, отриманим злочинним шляхом.

Якщо його провину доведуть у суді, максимальні покарання за окремими обвинуваченнями становлять:

до 20 років ув’язнення за кожним епізодом електронного шахрайства;

до 10 років за кожним епізодом операцій із майном, отриманим злочинним шляхом;

до п’яти років за кожним епізодом ухилення від сплати податків;

до п’яти років за змову з метою обману федерального уряду;

до трьох років за кожним епізодом сприяння підготовці неправдивої податкової декларації.

Остаточне покарання визначатиме суд з урахуванням обставин справи та правил призначення покарань у США.

Загалом у справі фігурують 24 пункти обвинувачення проти чотирьох осіб. Усі обвинувачені вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено в суді.

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