Нігерійський вождь отримав від Medicaid понад $34 млн і побудував палац із золотими статуями

Нігерійський вождь Натан Огбатюе опинився в центрі уваги після розслідування щодо різкого зростання виплат американської державної програми Medicaid його компанії California Home Health Agency (CHHA). Про це повідомляє NY Post, а також інші видання.

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За даними розслідування журналістів Крістофера Руфо та Мадлен Роулі, з 2018 до 2021 року компанія отримала від Medicaid менш як $2 млн. Однак протягом наступних трьох років виплати перевищили $34 млн. На цьому тлі експерти, з якими спілкувалися журналісти, виявили у фінансових показниках CHHA ознаки, які можуть свідчити про шахрайство.

Мільйони та нерухомість

Зростання виплат збіглося з придбанням Огбатюе та його дружиною Агнес дорогої нерухомості в Каліфорнії. У розслідуванні йдеться про купівлю маєтку із шістьма спальнями та шістьма ванними кімнатами, а також будинку на узбережжі. Загальна вартість низки угод становила кілька мільйонів доларів.

Сам Огбатюе є керівником CHHA, яка надає послуги домашньої медичної допомоги, зокрема догляд за пацієнтами, сестринські послуги, фізіотерапію та соціальну допомогу.

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Палац у Нігерії

Огбатюе також відомий як традиційний вождь міста Абатете в нігерійському штаті Анамбра. У 2012 році його проголосили вождем громади. За даними розслідування, в Абатете звели палац, пов'язаний із його ім'ям, а поруч встановили золоті статуї Огбатюе та його дружини.

Водночас розслідування не стверджує, що американська влада вже визнала Огбатюе винним у шахрайстві. Йдеться про підозрілі обсяги виплат і відсутність низки обов'язкових звітів, що викликало запитання у журналістів та експертів.

Сам Огбатюе заявив журналістам, що його компанія багато працювала і йому нічого приховувати. На запитання щодо діяльності CHHA він відповів, що компанія не робила нічого незаконного.