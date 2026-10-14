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14 жовтня 2026, 19:10

МВФ і Світовий банк представили Bangkok Blueprint для боротьби з онлайн-шахрайством

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк представили Bangkok Blueprint — план боротьби з шахрайством у сфері цифрових фінансових послуг. Ініціативу презентували на щорічних зустрічах у Бангкоку на тлі стрімкого поширення онлайн-афер, які щороку завдають світовій економіці трильйонних збитків і ставлять під загрозу довіру до цифрових фінансів. Про це 14 жовтня повідомило агентство Reuters.

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк представили Bangkok Blueprint — план боротьби з шахрайством у сфері цифрових фінансових послуг.
МВФ і Світовий банк запустили план протидії цифровому шахрайству
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк представили спільну рамкову ініціативу Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services, покликану допомогти країнам протидіяти шахрайству з використанням цифрових технологій. Документ адресований урядовцям, регуляторам, фінансовим установам та іншим зацікавленим сторонам. Водночас він не є офіційними рекомендаціями МВФ і Світового банку щодо політики.

Масштаб проблеми окреслив міністр фінансів Таїланду Екніті Нітітанпрапас під час презентації ініціативи. За його словами, цифрове шахрайство щороку коштує світовій економіці близько $1 трлн це приблизно 3% світового ВВП.

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Значних збитків зазнає й Азійсько-Тихоокеанський регіон. За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), у 2025 році жителі регіону втратили через шахрайські схеми щонайменше $88 млрд. Транснаціональні злочинні угруповання постійно змінюють свої методи, намагаючись випереджати правоохоронців.

За словами голови Банку Таїланду Вітая Ратанакорна, у 2024 році на Азію припадало 67% світових втрат від шахрайства. Водночас країни регіону вже накопичили досвід протидії цій загрозі, який, за його оцінкою, може стати практичним орієнтиром для інших держав.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що поширення цифрового шахрайства загрожує звести нанівець частину здобутків цифровізації фінансових послуг. Завдяки переходу до цифрових сервісів доступ до фінансової системи отримали люди, які раніше не мали такої можливості.

Захист цих здобутків один із ключових аспектів проблеми, яку має допомогти розв'язати Bangkok Blueprint.

Нагадаємо

Хакери атакували 16 фінансових установ у Південній Кореї. Після серії кібератак могли статися близько 100 тисяч витоків персональних даних. Серед інформації, що могла потрапити до сторонніх осіб, — імена, електронні адреси та номери телефонів. Фінансовий регулятор також з’ясовує, чи використовували хакери штучний інтелект.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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