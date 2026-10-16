Вивозите за кордон понад €10 000? НБУ спростив правила підтвердження готівки

Національний банк України спростив підтвердження походження готівки під час її вивезення за кордон. Тепер фізичним особам-резидентам достатньо надати виписку про рух коштів за власним банківським рахунком, щоб підтвердити зняття грошей. Додаткові касові документи не потрібні. Про зміни повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на роз’яснення НБУ .

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Спрощення стосується вивезення готівкової валюти на суму понад €10 000 в еквіваленті. Водночас обов’язок письмово декларувати такі кошти на митниці залишається.

Які документи потрібні для вивезення готівки

Якщо ви вивозите з України понад €10 000 в еквіваленті, потрібно письмово задекларувати гроші та, у передбачених правилами випадках, підтвердити зняття готівки з власного рахунку в українському банку.

Для цього можна використати один із таких документів:

Виписку про рух коштів за власним банківським рахунком. Тепер її достатньо, щоб підтвердити зняття готівки: додатково отримувати касові документи в банку не потрібно.

Платіжну інструкцію на видачу готівки — документ, що підтверджує операцію з видачі грошей.

Чек банкомата, квитанцію платіжного термінала або сліп — документ, який підтверджує відповідну операцію.

Квитанцію про обмін валюти — підтвердження проведення валютно-обмінної операції.

Важливо: йдеться саме про підтвердження зняття коштів власником із власного рахунку в банку України. Сам факт наявності грошей не скасовує вимог митного декларування.

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Які обмеження потрібно врахувати

Документи, що підтверджують зняття готівки, дійсні протягом 90 календарних днів. Тому перед поїздкою варто перевірити дату операції та переконатися, що строк не минув.

Є й інше обмеження: якщо гроші з рахунку зняв представник за довіреністю, він не може використати документи про таке зняття для підтвердження під час вивезення цих коштів за кордон.

Отже, спрощення насамперед стосується документів: замість виписки разом із додатковими касовими підтвердженнями тепер достатньо виписки про рух коштів. Поріг у €10 000 і вимога письмового декларування готівки понад цю суму не змінилися.

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