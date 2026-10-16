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16 жовтня 2026, 9:07

Мінфін обміняв ОВДП на 5 млрд грн: нові облігації принесуть 12,03% річних

Міністерство фінансів України провело аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 5 млрд грн за номінальною вартістю. Інвесторам запропонували обміняти папери з погашенням 4 листопада 2026 року на нові облігації, які погашатимуться 30 травня 2029 року. Середньозважена дохідність нового випуску становила 12,03% річних.

Міністерство фінансів України провело аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 5 млрд грн за номінальною вартістю.
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Що відомо про нові ОВДП

Термін обігу нових облігацій становитиме близько 2,6 року. За результатами аукціону Мінфін задовольнив заявки на 5 млрд грн за номінальною вартістю.

У межах операції на рахунок емітента зарахують понад 5,06 млн старих облігацій загальною сумою понад 5,51 млрд грн. Після цього їх погасять та анулюють.

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Навіщо Мінфін проводить обмін облігацій

Switch-аукціони дають змогу державі замінювати облігації, строк погашення яких наближається, на нові — з пізнішою датою виплат.

Для бюджету це означає, що потребу повертати кошти власникам старих ОВДП у найближчий час можна перенести на майбутні періоди. Водночас інвестори отримують нові цінні папери замість тих, за якими невдовзі мали б отримати погашення.

Такі операції допомагають Мінфіну зменшувати короткострокове боргове навантаження та подовжувати середній строк державного боргу.

Як ми писали, Навіть $500 тисяч на рік не рятують: заможні американці живуть від зарплати до зарплати


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
16 жовтня 2026, 14:07
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Пишіть вже нормально — не змогли виплатити борги і перенесли борги на кілька років вперед. Збільшили відсотки з 6% до 12,3 відсотки КОЖЕН РІК, тобто через рік треба буде ще більше віддати
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