У Китаї серед молоді набирає популярності новий формат заробітку — супровід пасажирів під час міжнародних авіаперельотів. Так звані flight companions допомагають літнім людям і дітям подорожувати, перевозять домашніх тварин та доставляють важливі речі. За окремі замовлення такі фахівці можуть отримувати десятки тисяч юанів, а деякі сервіси пропонують послуги за $200 на годину. Про це пише South China Morning Post .

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Чим займаються авіасупроводжувачі

Восени 2026 року в китайських соціальних мережах почали активно з'являтися оголошення від людей, які пропонують послуги міжнародного супроводу пасажирів.

Однією з таких працівниць стала дівчина під псевдонімом Spicy K. Вона вирішила використати знання англійської мови та досвід самостійних подорожей для запуску власного сервісу.

Серед її послуг — допомога літнім пасажирам під час проходження паспортного контролю, перевезення домашніх тварин і доставка різних речей між країнами.

Водночас дівчина встановила для себе обмеження: у деяких країнах Південно-Східної Азії, де існують ризики шахрайства, вона не планує залишати територію аеропортів.

У Китаї такий вид діяльності почали популяризувати й кар'єрні блогери, зокрема серед студентів, які навчаються за кордоном і люблять подорожувати.

Скільки можна заробити

Вартість послуг залежить від маршруту, складності завдання та вимог клієнта.

Наприклад, сервіс Wall Street Engine, який рекламує супровід китайських мандрівників у Великій Британії, встановив тариф 150 фунтів стерлінгів, або приблизно $200, за годину. Додатково клієнт має сплатити сервісний збір у розмірі 450 фунтів.

Вимоги до працівників цього сервісу досить суворі: це повинні бути чоловіки віком від 35 років, які прожили у Великій Британії щонайменше три роки. Під час роботи вони зобов'язані носити костюми в британському стилі.

Інший фахівець на прізвище Лю працює у сфері авіасупроводу вже п'ять років. За одне замовлення він бере від кількох тисяч до десятків тисяч юанів.

До вартості входять авіаквитки в обидва боки, харчування та проживання.

Таким чином, клієнти оплачують не лише сам супровід, а й витрати виконавця на подорож.

Водночас наведені тарифи не є чистим заробітком працівників: вони можуть включати транспортні витрати та інші послуги.

Кого супроводжують під час перельотів

Клієнтами Лю були як трирічні діти, так і люди віком понад 80 років.

За його словами, послуга особливо популярна серед китайських сімей, члени яких проживають у різних країнах.

Люди, які мешкають за кордоном, нерідко хочуть запросити до себе літніх батьків або дітей, але побоюються відправляти їх у тривалі міжнародні перельоти без супроводу.

У таких випадках фахівець допомагає підготувати документи для перетину кордону, заздалегідь уточнює інформацію про стан здоров'я пасажира та супроводжує його протягом подорожі.

Окремим напрямом роботи є перевезення домашніх тварин.

Наприклад, команда Лю супроводжувала собаку вартістю 200 тис. юанів, або приблизно $30 тис.

Іноді замовлення бувають незвичними. Одного разу фахівцю доручили доставити до США улюблену ляльку маленької дівчинки, яку родина випадково залишила під час переїзду.

Доставляють навіть термінові бізнес-документи

Послугами авіасупроводжувачів користуються не лише приватні особи, а й компанії.

Зокрема, фахівець на прізвище Ван із міста Ханчжоу спеціалізується на терміновій доставці ділових документів, контрактів і зразків продукції для виставок.

Такий формат може бути корисним, коли стандартна кур'єрська доставка займає надто багато часу.

Фактично авіасупроводжувач особисто перевозить необхідні речі міжнародним рейсом, що дозволяє скоротити час доставки за відповідних умов.

Чому ця робота підходить не всім

Попри можливість подорожувати та отримувати оплату за кожне замовлення, професія має низку складнощів.

Працівникам необхідно мати відповідні візи, добре знати іноземні мови, орієнтуватися в правилах міжнародних аеропортів і вимогах до перевезення різних категорій багажу.

Особливої уваги потребує транспортування речей. За словами Лю, виконавці повинні перевіряти вантаж, щоб не допустити перевезення заборонених предметів.

Робота також передбачає значне фізичне навантаження через тривалі перельоти, зміну часових поясів та ненормований графік.

За минулий рік Лю провів у літаках понад 1 000 годин. Це еквівалентно більш ніж 41 добі безперервного перебування в повітрі.

Тому, попри популярний у соцмережах образ безкоштовних подорожей, професія потребує досвіду, відповідальності та готовності вирішувати непередбачувані ситуації.