В Іспанії з 1 січня 2027 року планують чергову індексацію пенсій відповідно до рівня інфляції. Підвищення стосуватиметься страхових пенсій, а мінімальні та соціальні виплати мають зрости ще суттєвіше. Водночас українці, які отримують пенсію з України та тимчасово проживають за кордоном, повинні до 31 грудня 2026 року пройти фізичну ідентифікацію для продовження виплат. Про це повідомляє Міністерство інклюзії, соціального забезпечення та міграції Іспанії.

Пенсії в Іспанії знову зростуть

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Як підвищать пенсії у 2027 році

Уряд Іспанії 13 листопада схвалив рішення про прискорену підготовку нормативного акта щодо індексації пенсій у 2027 році.

Відповідно до чинного законодавства, страхові пенсії (contributivas) збільшать на рівень середнього показника інфляції за 12 місяців — із грудня 2025 року до листопада 2026 року.

Точний відсоток підвищення визначать після оприлюднення даних щодо інфляції за листопад. Попередні показники очікуються наприкінці листопада, остаточні — у грудні.

Перерахунок має відбутися автоматично з 1 січня 2027 року.

При цьому мінімальні пенсії та нестрахові соціальні виплати (no contributivas) підвищать на більший відсоток, ніж страхові пенсії.

В іспанському уряді пояснюють, що такий підхід спрямований на збереження купівельної спроможності пенсіонерів і підтримку людей із найнижчими доходами.

Скільки отримують пенсіонери в Іспанії

За даними іспанського Міністерства інклюзії, соціального забезпечення та міграції, з 2018 до 2026 року середня пенсія за віком зросла на 44,5% — з 1 090 до 1 576 євро на місяць.

Водночас якби пенсія розміром 1 090 євро з 2018 року збільшувалася виключно відповідно до інфляції, у 2026 році вона становила б близько 1 397 євро.

Мінімальні пенсії за цей період зросли на 43−69% залежно від категорії отримувачів. Зокрема, один із показників збільшився з 810,6 до 1 256,6 євро.

Нестрахові пенсії зросли на 65% — із 380,1 до 628,8 євро на місяць.

Крім того, в Іспанії поступово підвищується фактичний вік виходу на пенсію. Якщо у 2016 році він становив у середньому 64,1 року, то нині досяг 65,4 року.

Частка людей, які відкладають вихід на пенсію, зросла з 4,4% у 2016 році до 11,5%.

Чи можуть українці отримувати іспанську пенсію

Українці, які офіційно працювали в Іспанії та сплачували внески до системи соціального страхування, можуть претендувати на іспанську пенсію за виконання встановлених умов.

Загальний мінімальний страховий стаж для отримання страхової пенсії за віком в Іспанії становить 15 років. Водночас між Україною та Іспанією діє двостороння угода про соціальне забезпечення, яка дозволяє враховувати страхові періоди, набуті в обох країнах, для визначення права на пенсію.

За певних умов український та іспанський стаж можна підсумовувати. Однак кожна країна розраховує свою частину пенсійних виплат відповідно до власного законодавства.

Сам факт проживання в Іспанії або наявність тимчасового захисту не означає автоматичного права на іспанську страхову пенсію.

Право на виплати залежить від підтвердженого страхового стажу, сплати внесків, віку та інших законодавчих вимог.

Що потрібно зробити українським пенсіонерам до кінця року

Українці, які тимчасово проживають за кордоном і отримують українську пенсію, повинні щороку проходити фізичну ідентифікацію.

За роз'ясненням Пенсійного фонду України, у 2026 році це необхідно зробити до 31 грудня, щоб забезпечити продовження виплат у 2027 році.

Підтвердити особу можна дистанційно через вебпортал Пенсійного фонду з використанням «Дія.Підпису», за допомогою відеоконференції з представником ПФУ або через українську дипломатичну установу за кордоном.

Перевірити дату та спосіб проходження останньої ідентифікації можна через сервіс «Моя ідентифікація» в особистому кабінеті Пенсійного фонду України.