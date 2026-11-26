До кінця 2026 року Україні необхідно знайти додаткові 102 млрд грн для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Фактична потреба перевищує обсяги фінансування, передбачені державним бюджетом. Про це повідомила Рахункова палата за результатами аналізу виконання держбюджету за дев'ять місяців 2026 року.

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Скільки Україна витратила на оборону

За січень — вересень 2026 року видатки головних розпорядників коштів сектору безпеки й оборони становили 3 трлн 450,9 млрд грн, або 72% усіх видатків державного бюджету.

Майже третину цієї суми — понад 1 трлн грн — спрямували безпосередньо на грошове забезпечення військовослужбовців.

Водночас, за інформацією Міністерства оборони, наданою Рахунковій палаті, до кінця року фактична потреба у фінансуванні виплат військовим ЗСУ та Держспецтрансслужби на 102 млрд грн перевищує заплановані обсяги.

Таким чином, уряду необхідно знайти додаткові бюджетні ресурси, щоб повністю забезпечити відповідні виплати.

Важливо: йдеться про нестачу запланованого фінансування до кінця 2026 року, а не про вже накопичену заборгованість перед військовослужбовцями.

Чому бюджетні видатки відстають від плану

Рахункова палата також зафіксувала, що за дев'ять місяців видатки загального фонду державного бюджету виявилися на 198,8 млрд грн, або 5,7%, меншими за план.

Серед основних причин аудитори називають відтермінування постачань за оборонними замовленнями, тривале оформлення платіжних документів та зміну потреб військових частин у закупівлях.

На виконання видаткової частини бюджету також вплинули економія коштів за окремими медичними й соціальними програмами та менші витрати на обслуговування державного боргу.

Водночас невикористання частини запланованих коштів не означає, що вони автоматично можуть бути спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців. Для цього необхідні відповідні бюджетні рішення.

Заборгованість Міноборони перевищила 645 млрд грн

За даними Рахункової палати, протягом дев'яти місяців суттєво збільшилася дебіторська заборгованість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Вона зросла на 158,3 млрд грн, або 27,6%. При цьому прострочена дебіторська заборгованість збільшилася на 10,2 млрд грн, або 11,9%.

Найбільша частка загальної суми — 88,3% — припадає на Міністерство оборони.

Станом на кінець вересня дебіторська заборгованість Міноборони становила 645,6 млрд грн.

Серед причин аудитори називають постачання товарів неналежної якості, затримки із доставкою запчастин і комплектуючих для виготовлення та ремонту озброєння.

Дебіторська заборгованість у цьому випадку означає, зокрема, кошти за оплаченими, але ще не виконаними зобов'язаннями постачальників. Її не слід плутати з боргами держави перед військовослужбовцями.

Україна недоотримала 1,6 трлн грн міжнародної допомоги

Ще однією проблемою виконання державного бюджету стало недоотримання запланованого зовнішнього фінансування.

За даними Рахункової палати, у січні — вересні Україна залучила від міжнародних партнерів 1,6 трлн грн запозичень і грантів. Це на 1,6 трлн грн, або 50,4%, менше від плану.

Зокрема, не надійшла частина передбаченого фінансування від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.

Рахункова палата пов'язує недоотримання коштів насамперед із порушенням строків або неповним виконанням зобов'язань щодо реформ.

Для компенсації нестачі зовнішніх ресурсів уряд залучив 576,6 млрд грн коштів єдиного казначейського рахунку, а також збільшив внутрішні запозичення приблизно на 73 млрд грн понад план.

Аудитори попереджають, що заміщення дешевшого зовнішнього фінансування дорожчими внутрішніми позиками збільшуватиме видатки на обслуговування державного боргу.

Яким був дефіцит держбюджету

Загалом за дев'ять місяців 2026 року доходи державного бюджету становили 4,1 трлн грн, а видатки — 4,8 трлн грн.

Дефіцит бюджету за цей період досяг 669 млрд грн.

Рахункова палата також звернула увагу на погіршення економічних показників. За її оцінкою, реальний ВВП України у січні — вересні скоротився на 0,3%, тоді як уряд прогнозував за підсумками року зростання на 2,4%.

За висновками аудиторів, ці ризики разом із нестачею міжнародного фінансування посилюють тиск на державні фінанси наприкінці року.

Нагадаємо

У 2026 році грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ складається з базової частини та додаткових винагород і може сягати до 460 000 грн на місяць залежно від контракту, посади, звання та зони виконання завдань.