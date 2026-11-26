Власники великих квартир і будинків в Україні повинні сплачувати додаткові 25 тис. грн на рік до основного податку на нерухомість. Це стосується квартир загальною площею понад 300 кв. м та житлових будинків площею понад 500 кв. м. Про це повідомляє Державна податкова служба України .

Додаткові 25 тисяч гривень за квартиру чи будинок

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За яку нерухомість потрібно доплачувати 25 тисяч гривень

Відповідно до Податкового кодексу України, додатковий платіж встановлено для фізичних осіб, які володіють житловою нерухомістю, площа якої перевищує визначені законом межі.

Зокрема, підвищений податок застосовується до квартир загальною площею понад 300 кв. м та будинків загальною площею понад 500 кв. м.

За кожен такий об'єкт нерухомості або його частку сума податку збільшується на 25 000 грн на рік.

Важливо, що йдеться не про заміну основного податку, а про додатковий платіж. Тобто власник сплачує податок, розрахований за загальними правилами, та ще 25 тис. грн.

Наприклад, якщо власник квартири площею 350 кв. м має сплатити 20 тис. грн основного податку, загальна сума становитиме 45 тис. грн.

Що буде, якщо квартиру або будинок продали протягом року

У разі зміни власника нерухомості протягом календарного року податкові зобов'язання розподіляються між попереднім і новим власниками.

Попередній власник сплачує податок за період із 1 січня до початку місяця, в якому втратив право власності.

Новий власник починає сплачувати податок із місяця, в якому набув право власності на об'єкт.

Аналогічний принцип застосовується і до додаткових 25 тис. грн.

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Таким чином, якщо велика квартира чи будинок перебували у власності людини лише частину року, додатковий податок розраховують пропорційно кількості місяців володіння.

Як розрахувати суму податку

У ДПС пояснили, що для визначення додаткового платежу за неповний рік необхідно 25 тис. грн поділити на 12 місяців і помножити на кількість місяців володіння нерухомістю.

Наприклад, якщо власник продав квартиру площею понад 300 кв. м у липні, він повинен сплатити додатковий податок за шість місяців — із січня до червня включно.

У такому разі додаткова сума становитиме 12 500 грн.

Новий власник сплачуватиме додатковий податок за період із липня до грудня — також 12 500 грн.

Отже, загальна сума додаткового податку за рік залишиться незмінною — 25 тис. грн, однак її розподілять між двома власниками.

Від чого залежить основний податок на нерухомість

Розмір основного податку залежить від площі об'єкта, встановленої місцевою радою ставки та передбачених законодавством пільг.

Для квартир базове зменшення оподатковуваної площі становить 60 кв. м, для житлових будинків — 120 кв. м. Якщо у власності є квартира та будинок, загальна пільга становить 180 кв. м.

Водночас для об'єктів, що перевищують установлені Податковим кодексом граничні площі, діють особливості застосування пільг.

Додаткові 25 тис. грн нараховуються понад основну суму податку та не залежать від ставки, встановленої місцевою владою.