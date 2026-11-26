За січень — жовтень 2026 року до місцевих бюджетів України надійшло 362,3 млн грн туристичного збору. Це на 28,5%, або 80,4 млн грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші надходження зафіксували у Львівській області та Києві. Про це повідомила Державна податкова служба України 25 листопада.

Найбільші надходження зафіксували у Львівській області та Києві.

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Які регіони отримали найбільше туристичного збору

За даними ДПС, лідером за обсягами надходжень стала Львівська область. За десять місяців 2026 року місцеві бюджети регіону отримали 66,5 млн грн туристичного збору.

Друге місце посів Київ із показником 61,4 млн грн. На третьому місці — Івано-Франківська область, де надходження становили 49,6 млн грн.

До четвірки лідерів також увійшла Черкаська область — 34,4 млн грн.

Загалом ці чотири регіони забезпечили 211,9 млн грн, або близько 58,5% усіх надходжень туристичного збору в Україні.

Для порівняння, за січень — жовтень 2025 року місцеві бюджети отримали 281,9 млн грн. Таким чином, за рік сума сплаченого туристичного збору збільшилася більш ніж на 80 млн грн.

Хто повинен сплачувати туристичний збір

Туристичний збір — це місцевий платіж, який сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства під час тимчасового проживання у готелях, хостелах, садибах та інших місцях розміщення.

Нараховують і перераховують його до бюджету податкові агенти — суб'єкти господарювання, які надають послуги тимчасового проживання.

Конкретний розмір збору визначають місцеві ради. Ставка встановлюється за кожну добу проживання однієї особи.

Для громадян України вона може становити до 0,5% мінімальної заробітної плати, а для іноземців та осіб без громадянства — до 5% мінімальної зарплати.

Відповідно, фактична сума платежу залежить від населеного пункту, встановленої місцевою радою ставки та тривалості проживання.

На що громади витрачають туристичний збір

Надходження туристичного збору зараховуються до місцевих бюджетів і збільшують фінансові ресурси територіальних громад.

Як зазначають у ДПС, ці кошти можуть використовуватися для розвитку туристичної інфраструктури, благоустрою громадських просторів, оновлення туристичних локацій, облаштування парків і місць відпочинку, а також проведення культурних заходів.

Водночас збільшення надходжень не обов'язково означає аналогічне зростання кількості туристів. На обсяг сплаченого збору можуть впливати ставки, кількість оплачуваних ночівель та повнота декларування платежів.