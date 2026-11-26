У четвер, 26 листопада, середній курс долара втрати 5 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу. Курс євро втратив 7 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.
26 листопада 2026, 10:43
Гривня зміцнюється: долар та євро втрачають позиції 26 листопада
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,05−45,63 грн. Євро купують за 49,34 грн, а продають за 50,12 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,36−45,52 грн, євро — 49,90−50,15 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,17−45,22 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,57−49,61 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі