Топ-5 новин за четвер: ПДВ на посилки з AliExpress, зниження ПДФО з оренди житла і новий статус ЄС для українців
Українцям у ЄС готують варіанти проживання після 2028 року: хто зможе залишитися
Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжено до 4 березня 2028 року. Це рішення ухвалили країни Євросоюзу в липні 2026 року. Однак європейські держави вже готують механізми переходу до інших правових статусів. Відповідний висновок ухвалили 13 жовтня 2026 року.
Посилки з AliExpress і Temu подорожчають: Рада в цілому підтримала 20% ПДВ
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 16051−1, який передбачає запровадження 20% ПДВ на товари вартістю до €150, придбані українцями через іноземні електронні платформи. Рішення підтримали 255 народних депутатів. Нові правила мають запрацювати з 1 липня 2027 року.
ПДФО з оренди житла знизять із 18% до 5%: Рада підтримала поправку
15 жовтня 2026 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 16051−1 про оподаткування міжнародних посилок. Під час розгляду депутати також підтримали поправку, яка передбачає зниження ставки ПДФО для доходів від оренди житла з 18% до 5%. Водночас військовий збір у розмірі 5% зберігається. Про це пише заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Кабмін пришвидшує постачання імпортних ліків до аптек і лікарень: що це значить
Кабінет Міністрів спростив процедури контролю імпортних лікарських засобів, щоб пришвидшити їх надходження безпосередньо до аптек і лікарень. Рішення ухвалили на тлі російських атак на склади з медикаментами.
ICU різко погіршила прогноз на 2026−2027 роки
Інвестиційна група ICU різко погіршила макроекономічний прогноз для України. Тепер аналітики очікують скорочення реального ВВП на 0,6% у 2026 році та ще на 1,9% у 2027 році. Ще у червні ICU прогнозувала зростання економіки цього року на 0,8%, а раніше — на 1,2%.
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