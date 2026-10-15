Топ-5 новин за четвер: ПДВ на посилки з AliExpress, зниження ПДФО з оренди житла і новий статус ЄС для українців

Тимчасовий захист для українців у ЄС продовжено до 4 березня 2028 року. Це рішення ухвалили країни Євросоюзу в липні 2026 року. Однак європейські держави вже готують механізми переходу до інших правових статусів. Відповідний висновок ухвалили 13 жовтня 2026 року.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 16051−1, який передбачає запровадження 20% ПДВ на товари вартістю до €150, придбані українцями через іноземні електронні платформи. Рішення підтримали 255 народних депутатів. Нові правила мають запрацювати з 1 липня 2027 року.

15 жовтня 2026 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 16051−1 про оподаткування міжнародних посилок. Під час розгляду депутати також підтримали поправку, яка передбачає зниження ставки ПДФО для доходів від оренди житла з 18% до 5%. Водночас військовий збір у розмірі 5% зберігається. Про це пише заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Кабінет Міністрів спростив процедури контролю імпортних лікарських засобів, щоб пришвидшити їх надходження безпосередньо до аптек і лікарень. Рішення ухвалили на тлі російських атак на склади з медикаментами.

Інвестиційна група ICU різко погіршила макроекономічний прогноз для України. Тепер аналітики очікують скорочення реального ВВП на 0,6% у 2026 році та ще на 1,9% у 2027 році. Ще у червні ICU прогнозувала зростання економіки цього року на 0,8%, а раніше — на 1,2%.