ПДФО з оренди житла знизять із 18% до 5%: Рада підтримала поправку

15 жовтня 2026 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 16051−1 про оподаткування міжнародних посилок. Під час розгляду депутати також підтримали поправку, яка передбачає зниження ставки ПДФО для доходів від оренди житла з 18% до 5%. Водночас військовий збір у розмірі 5% зберігається. Про це пише заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«У законопроєкт про посилки (№ 16051−1) врахували правку Шуляк: ПДФО для тих, хто здає в оренду житло, знижують з 18% до 5% (військовий збір 5% лишається). Аргумент: „більше можливостей для виходу ринку нерухомості з тіні“. Комітет правку відхиляв, але після консультацій з міністром фінансів погодився. 255 „за“», — написав Железняк.

Нагадаємо, що схожа норма міститься і в законопроєкті № 15111-д, який перебуває на підписі у Президента. Нормами цього законопроєкту передбачено, що:

з 1 січня 2027 року доходи фізичних осіб від надання в оренду житлової та нежитлової нерухомості іншим фізичним особам оподатковуватимуться ПДФО за ставкою 5%. додатково сплачуватиметься військовий збір 5%; власник втрачає пільгу зі сплати податку на нерухоме майно (60 кв. м для квартири та 120 кв. м для будинку).

Також такі доходи необхідно буде відображати у річній податковій декларації, без зазначення інших доходів, з яких вже сплачено податок та інформація про які вже наявна в податковій.

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