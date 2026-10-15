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15 жовтня 2026, 14:10

ПДФО з оренди житла знизять із 18% до 5%: Рада підтримала поправку

15 жовтня 2026 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 16051−1 про оподаткування міжнародних посилок. Під час розгляду депутати також підтримали поправку, яка передбачає зниження ставки ПДФО для доходів від оренди житла з 18% до 5%. Водночас військовий збір у розмірі 5% зберігається. Про це пише заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

15 жовтня 2026 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 16051−1 про оподаткування міжнародних посилок.
ПДФО з оренди житла знизять із 18% до 5%: Рада підтримала поправку
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«У законопроєкт про посилки (№ 16051−1) врахували правку Шуляк: ПДФО для тих, хто здає в оренду житло, знижують з 18% до 5% (військовий збір 5% лишається). Аргумент: „більше можливостей для виходу ринку нерухомості з тіні“. Комітет правку відхиляв, але після консультацій з міністром фінансів погодився. 255 „за“», — написав Железняк.

Нагадаємо, що схожа норма міститься і в законопроєкті № 15111-д, який перебуває на підписі у Президента. Нормами цього законопроєкту передбачено, що:

  1. з 1 січня 2027 року доходи фізичних осіб від надання в оренду житлової та нежитлової нерухомості іншим фізичним особам оподатковуватимуться ПДФО за ставкою 5%.
  2. додатково сплачуватиметься військовий збір 5%;
  3. власник втрачає пільгу зі сплати податку на нерухоме майно (60 кв. м для квартири та 120 кв. м для будинку).

Також такі доходи необхідно буде відображати у річній податковій декларації, без зазначення інших доходів, з яких вже сплачено податок та інформація про які вже наявна в податковій.

Читайте також: Податок на доходи від оренди житла знизили до 5%: Южаніна пояснила, яку пільгу втратить власник житла та інші нюанси

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+29
BigBend
BigBend
15 жовтня 2026, 14:45
#
Чого раптом втрачається «пільга» за квартиру, якщо вона здається в аренду? Ні, дякую, такі податки не цікавлять.
+
0
vPrirech
vPrirech
15 жовтня 2026, 14:54
#
Да і якщо глобально… за що платити цим упирям 5% ? за то шо ти все життя намагаєшся шось зоробити ?
+
0
bosyak
bosyak
15 жовтня 2026, 15:25
#
За те що власності у нас в країні не існує. Все що Ви вважаєте власністю всього лише орендоване майно. Земля, будинок, квартира — будь що. Дякуємо депутатам, яки скопіювали західну податкову модель не розуміючи що це таке і з чого мають платитися податки, а з чого ні.
+
+14
Barsel
Barsel
15 жовтня 2026, 15:25
#
Населення закінчується, а владі далі потрібно забрати останнє ,окупанти!
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