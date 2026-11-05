Мемкоїни Трампа обрушилися після виборів у США: MELANIA впала до історичного мінімуму

Криптовалюти, пов'язані з президентом США Дональдом Трампом та його родиною, різко подешевшали після перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу, повідомляє BeInCrypto. Поки основні цифрові активи відновлювалися, мемкоіни Official Trump (TRUMP) та Melania Meme (MELANIA) оновили історичні мінімуми.

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На момент підготовки матеріалу MELANIA коштувала близько $0,063, опустившись до найнижчого рівня за всю історію торгів. Токен TRUMP торгувався приблизно по $1,25 порівняно з абсолютним мінімумом $1,21, який був при запуску в січні 2025 року. За даними BeInCrypto, за попередні 24 години TRUMP втратив 18,1%, а MELANIA — 13,15%.

Це сталося на тлі протилежної динаміки ширшого крипторинку. Біткоїн за той же період подорожчав на 4,36%, Ethereum — на 6,5%. Тобто інвестори не відмовлялися від криптовалюту загалом, але активно продавали активи, пов'язані з політичною фігурою Трампа.

TRUMP та MELANIA втратили майже всю вартість від пікових значень

Мемкоїн Official Trump був запущений у січні 2025 року напередодні інавгурації президента США. Після старту його ціна злетіла до історичного максимуму $73,43. Тепер токен коштує приблизно на 98,3% дешевше за пікове значення.

Ще гірша ситуація з MELANIA — криптовалютою, пов'язаною з першою леді США Меланією Трамп. Її історичний максимум становив близько $13,05. За ціною приблизно $0,063 токен втратив понад 99,5% вартості від піку.

Падіння торкнулося й інших активів, пов'язаних із сім'єю президента. Токен World Liberty Financial (WLFI), який представляє DeFi-проект за підтримки сім'ї Трампа, протягом торгів 4 листопада опускався до історичного мінімуму $0,04575. У той же час він відновився і на момент публікації матеріалу зростав приблизно на 3,2% — до $0,04758.

Перемога демократів посилила політичні ризики для криптобізнесу Трампа

Розпродаж токенів збігся з перемогою демократів, які отримали контроль над обома палатами Конгресу США. Це може ускладнити просування законодавчих ініціатив Дональда Трампа, у тому числі у сфері криптовалюту, а також посилити контроль за бізнесом його родини.

Демократи вже заявляли про намір розслідувати фінансові проекти, пов’язані з президентом. Зокрема майбутній голова Комітету з нагляду Палати представників Роберт Гарсія повідомив про плани перевірити криптовалютні угоди родини Трампа.

Серед питань, які привертають увагу демократів, інвестиція на $500 млн, здійснена представником королівської родини ОАЕ у проект World Liberty Financial. Раніше сенатор Елізабет Уоррен та інші демократи вимагали провести слухання щодо цієї угоди.

Після початку роботи нового складу Конгресу у січні демократи отримають більше можливостей для парламентських розслідувань, зокрема, право вимагати документи та свідоцтва. Це створює додаткову невизначеність для компаній, пов'язаних із президентом.

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Падіння торкнулося й компанії Трампа на фондовому ринку

Негативна реакція інвесторів не обмежилася криптовалютами. Акції Trump Media & Technology Group, якій належить соціальна мережа Truth Social, подешевшали 4 листопада на 24,54% — до $4,49 за папір. Це стало найнижчою ціною закриття за всю історію торгів акціями компанії Nasdaq.

Таким чином, виборчі результати стали додатковим фактором тиску на активи, вартість яких залежить від політичного іміджу Дональда Трампа. На відміну від біткоїну та Ethereum, які підтримують ширший попит на криптовалюти, мемкоіни сім'ї президента виявилися особливо чутливими до зміни політичних очікувань.

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