ICU різко погіршила прогноз на 2026-2027 роки

Інвестиційна група ICU різко погіршила макроекономічний прогноз для України. Тепер аналітики очікують скорочення реального ВВП на 0,6% у 2026 році та ще на 1,9% у 2027 році. Ще у червні ICU прогнозувала зростання економіки цього року на 0,8%, а раніше — на 1,2%.

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Головними причинами погіршення прогнозу в компанії називають масовані російські атаки на промислові підприємства, складську та транспортну інфраструктуру, втрати бізнес-активів, високу невизначеність і зупинку чорноморських транспортних шляхів.

Інфляція може прискоритися до 12%

ICU також погіршила прогноз інфляції. За підсумками 2026 року вона може становити 12%, тоді як раніше очікувалося 9−10%.

Повернення інфляції до однозначного рівня аналітики прогнозують лише у третьому кварталі 2027 року. За підсумками наступного року показник може становити 8,2%.

В ICU пояснюють прискорення цін передусім зростанням собівартості через ускладнення логістики та подорожчання пального.

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НБУ може підвищити облікову ставку

За оцінкою ICU, Національний банк може до кінця року підвищити облікову ставку ще на 0,5 в.п. — до 16,5%.

На такому рівні ставка, за прогнозом інвестгрупи, може залишатися до кінця першого півріччя 2027 року.

Водночас аналітики зазначають, що вплив облікової ставки на комерційні процентні ставки останніми місяцями послабився.

Торговельний дефіцит може зрости до $87,4 млрд

ICU очікує значного погіршення зовнішньоторговельного балансу.

За прогнозом, торговельний дефіцит України у 2026 році може зрости до $87,4 млрд, або 38,8% ВВП, проти $55,8 млрд і 26% ВВП торік.

У 2027 році він може скоротитися до $74,3 млрд, або 32,2% ВВП.

Причинами називають падіння експорту через проблеми з морською логістикою та одночасне зростання імпорту, зокрема оборонної продукції.

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Яким ICU бачить курс долара

Попри погіршення зовнішньої торгівлі, в ICU очікують, що міжнародного фінансування буде достатньо для підтримки валютного ринку.

Інвестгрупа прогнозує курс на рівні 45,8 грн/$ наприкінці 2026 року та близько 49,2 грн/$ наприкінці 2027 року.

Міжнародні резерви НБУ, за оцінкою ICU, можуть зрости з $57,3 млрд до $59,7 млрд цього року, а у 2027-му скоротитися до $53,2 млрд.

На бюджет у 2027 році чекають складніші виклики

У четвертому кварталі 2026 року ICU очікує збереження контрольованої ситуації з державними фінансами.

Водночас у 2027 році, за оцінкою інвестгрупи, Україні необхідно буде додатково знайти понад $25 млрд для фінансування дефіциту бюджету.

Базовий сценарій ICU при цьому передбачає, що у середньостроковій перспективі безпекова ситуація істотно не зміниться: мирної угоди не буде, але й значного просування російських військ аналітики не очікують.