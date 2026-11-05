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5 листопада 2026, 9:43

Зарядка електромобіля в Україні: скільки коштують 100 км удома та на публічних станціях

Вартість поїздки на електромобілі в Україні може відрізнятися більш ніж у десять разів залежно від місця заряджання. За умови споживання 18 кВт·год на 100 км нічна домашня зарядка обійдеться приблизно у 39 грн, тоді як на швидкісній публічній станції — майже у 396 грн. Про це свідчать розрахунки Інституту досліджень авторинку (ІДА) на основі тарифів зарядних станцій станом на 3 листопада 2026 року.

Вартість поїздки на електромобілі в Україні може відрізнятися більш ніж у десять разів залежно від місця заряджання.
Вартість поїздки на електромобілі в Україні може відрізнятися більш ніж у десять разів залежно від місця заряджання.
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Скільки коштують 100 км на електромобілі

Для порівняння експерти взяли умовний електромобіль, який потребує 18 кВт·год оплаченої електроенергії на 100 км пробігу. Цей показник уже враховує втрати енергії під час заряджання.

Скільки коштують 100 км на електромобілі

Для порівняння експерти взяли умовний електромобіль, який потребує 18 кВт·год оплаченої електроенергії на 100 км пробігу. Цей показник уже враховує втрати енергії під час заряджання.

Отже, заряджання на швидкісній станції обходиться приблизно у 10,2 раза дорожче, ніж удома за нічним тарифом.

Водночас між звичайними публічними AC-станціями та швидкісними DC-станціями різниця становить близько 36 грн на 100 км.

Скільки коштує одна зарядка

За даними EVBOOST, станом на 3 листопада тарифи публічних зарядних станцій суттєво відрізнялися залежно від оператора та конкретної локації.

На станціях змінного струму (AC) ціни коливалися від 6,99 до 37 грн/кВт·год, а на швидкісних станціях постійного струму (DC потужністю від 40 кВт) — від 11,99 до 39,99 грн/кВт·год.

Якщо водій поповнить запас енергії на 40 кВт·год, витрати за медіанними тарифами становитимуть:

  • 799,60 грн — на звичайній публічній AC-станції.
  • 879,60 грн — на швидкісній DC-станції.

На найдорожчих станціях із дослідженої вибірки така зарядка може коштувати майже 1 600 грн.

Як заощадити на домашній зарядці

Для побутових споживачів звичайний тариф на електроенергію становить 4,32 грн/кВт·год.

Власники двозонних лічильників можуть заряджати електромобіль із 23:00 до 07:00 за вдвічі нижчою ціною — 2,16 грн/кВт·год.

Водночас економія залежить від потужності зарядного обладнання. Наприклад, за потужності 2,3 кВт протягом восьми нічних годин можна отримати лише близько 18,4 кВт·год електроенергії.

Для домогосподарств із належно оформленим електроопаленням упродовж опалювального сезону діють окремі тарифи. Перші 2 000 кВт·год на місяць коштують 2,64 грн/кВт·год, а понад цей обсяг — 4,32 грн/кВт·год. Ліміт поширюється на все споживання оселі, зокрема заряджання автомобіля.

Де найбільше зарядних станцій

За даними дослідження, серед мереж із зарядними локаціями потужністю від 40 кВт найбільше записів у каталозі EVBOOST мають:

Чотири мережі разом охоплюють майже 90% записів у відповідній вибірці. Проте одна адреса може містити кілька зарядних локацій, тому ці дані не слід ототожнювати з кількістю унікальних адрес АЗС чи зарядних комплексів.

Найбільше швидкісних зарядних локацій із відомими тарифами зафіксовано на Київщині — 573. Далі йдуть Львівська (182), Одеська (142), Дніпропетровська (139) та Харківська (119) області.

Серед досліджених регіонів найнижча медіанна ціна швидкої зарядки зафіксована на Миколаївщині — 20,50 грн/кВт·год, найвища — на Рівненщині, 22,99 грн/кВт·год.

Від чого залежить вартість поїздки

Експерти наголошують, що витрати на електромобіль залежать не лише від його енергоспоживання, а й від способу заряджання.

Водіям, які регулярно заряджаються вдома, експлуатація електромобіля обходиться суттєво дешевше, ніж тим, хто користується переважно публічними станціями.

Для точного розрахунку варто враховувати власне споживання електроенергії, тарифи конкретних станцій та додаткові платежі за паркування або простій.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
VladimirVG
VladimirVG
5 листопада 2026, 13:45
#
Дивно, що це поки поза поглядом всебачущого Гетьманцева. Це ж клондайк. Держава (читай — платники податків) надає субсідію власникам електрокарів.
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