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15 жовтня 2026, 12:22

Посилки з AliExpress і Temu подорожчають: Рада в цілому підтримала 20% ПДВ

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №16051-1, який передбачає запровадження 20% ПДВ на товари вартістю до €150, придбані українцями через іноземні електронні платформи. Рішення підтримали 255 народних депутатів. Нові правила мають запрацювати з 1 липня 2027 року.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №16051-1, який передбачає запровадження 20% ПДВ на товари вартістю до €150, придбані українцями через іноземні електронні платформи.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №16051-1, який передбачає запровадження 20% ПДВ на товари вартістю до €150
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Як нараховуватимуть ПДВ

Податок стягуватимуть із вартості товарів, які українці замовляють через іноземні маркетплейси з доставкою міжнародними поштовими або експрес-відправленнями.

Обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладуть на самі електронні платформи або їхніх посередників.

Таким чином, нинішня пільга для покупок вартістю до €150 буде скасована.

Читайте також: Рада підтримала в першому читанні запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро

Які посилки залишаться без ПДВ

Виняток передбачений для некомерційних посилок вартістю до €45, які одна фізична особа безоплатно надсилає іншій для особистого чи сімейного використання.

Також ПДВ не застосовуватимуть до окремих категорій товарів для потреб безпеки й оборони, визначених законодавством.

Читайте також: Удар по Temu та AliExpress: ЄС запровадив мито в розмірі 3 євро на дешеві посилки

Надходження від нового оподаткування планують спрямовувати на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 16051−1, який змінює правила оподаткування ПДВ дистанційної торгівлі та міжнародних поштових і експрес-відправлень.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+137
Romanenkas17
Romanenkas17
15 жовтня 2026, 12:31
#
Покрили народ новим податком для того щоб повісити на народ новий кредит. Cаме страшне — що це виставлять за нову «перемогу"((. А який новий закон треба буде прийняти в наступному році для чергових кредитів?
+
+30
BigBend
BigBend
15 жовтня 2026, 12:43
#
Закон про знищення русні, звичайно. Бо як тільки русню буде знищено — настане мир і кошти не будуть йти на захист.
+
+63
TAN72
TAN72
15 жовтня 2026, 12:47
#
Фантазёр
+
+15
BigBend
BigBend
15 жовтня 2026, 14:42
#
Як справи під Лиманом, русня?
+
+34
Pasha1233
Pasha1233
15 жовтня 2026, 12:49
#
А втікачам аби вічна війна з неважливим результатом і вічна соціалка.
+
+65
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
15 жовтня 2026, 12:47
#
«Надходження від нового оподаткування планують спрямовувати на потреби Збройних сил України.»

Ага, вірю. Чому тоді це «ПДВ», а не цільовий збір?
+
+75
Pasha1233
Pasha1233
15 жовтня 2026, 12:56
#
На двушечки на москву. Негідники завжди прикриваються війною.
+
+15
KingSalmon
KingSalmon
15 жовтня 2026, 13:00
#
90% такого імпорту припадає на Китай (TEMU, AliExpress).
Заплатити з посилки в 20 доларів 4 долари податку — не проблема.

А взагалі для розуміння.
Імпорт товарів з Китаю в Україну:
2022 — 8,68 млрд дол.
2023 — 10,44 млрд дол.
2024 — 14,37 млрд дол.
2025 — 19,20 млрд дол.
2026 — 19,60 млрд дол. за 9 місяців, за рік прогноз близько 29 млрд дол.
+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
15 жовтня 2026, 13:12
#
Трускавецький економіст в чаті.
+
+15
Pasha1233
Pasha1233
15 жовтня 2026, 13:28
#
Корупційний податок зробив ціни одними з найвищих у Світі, тому родичі шлють людям посилки з гаджетами, шмотками і т.д., зрозуміло, що наступний крок тотальне відгородження і перетворення на концтабір. Для чоловіків вже давно. Он вовину стіну будують
«На кордоні з Румунією вздовж Тиси встановили нові загородження з колючого дроту»
А людей тягнуть в Скелі і Шквали в повністю загратованому автобусі і під озброєним до зубів конвоєм!
«Оністрат показав автобус із ґратами, яким під конвоєм перевозять мобілізованих»
+
+15
BigBend
BigBend
15 жовтня 2026, 14:44
#
Русняві боти активно освоюють перекладач. Втім, все ще безуспішно.
+
+15
P93
P93
15 жовтня 2026, 15:09
#
Ти прям детектором можеш бути по руснявим і по ботам. Сходи з виступом на розсміши коміка, може комусь приглянешся там.
+
0
OrangePi Robot
OrangePi Robot
15 жовтня 2026, 16:21
#
Тобі не проблема, то плати. Можеш навіть 100% податку заплатити просто так. Оце люди сидять чекають розпродажів та купонів, та доставки в місяць, щоб просто так 20% зверху платити за ніфіга.
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