Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №16051-1, який передбачає запровадження 20% ПДВ на товари вартістю до €150, придбані українцями через іноземні електронні платформи. Рішення підтримали 255 народних депутатів. Нові правила мають запрацювати з 1 липня 2027 року.
Посилки з AliExpress і Temu подорожчають: Рада в цілому підтримала 20% ПДВ
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Як нараховуватимуть ПДВ
Податок стягуватимуть із вартості товарів, які українці замовляють через іноземні маркетплейси з доставкою міжнародними поштовими або експрес-відправленнями.
Обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладуть на самі електронні платформи або їхніх посередників.
Таким чином, нинішня пільга для покупок вартістю до €150 буде скасована.
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Які посилки залишаться без ПДВ
Виняток передбачений для некомерційних посилок вартістю до €45, які одна фізична особа безоплатно надсилає іншій для особистого чи сімейного використання.
Також ПДВ не застосовуватимуть до окремих категорій товарів для потреб безпеки й оборони, визначених законодавством.
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Надходження від нового оподаткування планують спрямовувати на потреби Збройних сил України.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 16051−1, який змінює правила оподаткування ПДВ дистанційної торгівлі та міжнародних поштових і експрес-відправлень.
Коментарі - 13
Ага, вірю. Чому тоді це «ПДВ», а не цільовий збір?
Заплатити з посилки в 20 доларів 4 долари податку — не проблема.
А взагалі для розуміння.
Імпорт товарів з Китаю в Україну:
2022 — 8,68 млрд дол.
2023 — 10,44 млрд дол.
2024 — 14,37 млрд дол.
2025 — 19,20 млрд дол.
2026 — 19,60 млрд дол. за 9 місяців, за рік прогноз близько 29 млрд дол.
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