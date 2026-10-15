Посилки з AliExpress і Temu подорожчають: Рада в цілому підтримала 20% ПДВ

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №16051-1, який передбачає запровадження 20% ПДВ на товари вартістю до €150, придбані українцями через іноземні електронні платформи. Рішення підтримали 255 народних депутатів. Нові правила мають запрацювати з 1 липня 2027 року.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №16051-1, який передбачає запровадження 20% ПДВ на товари вартістю до €150

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Як нараховуватимуть ПДВ

Податок стягуватимуть із вартості товарів, які українці замовляють через іноземні маркетплейси з доставкою міжнародними поштовими або експрес-відправленнями.

Обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладуть на самі електронні платформи або їхніх посередників.

Таким чином, нинішня пільга для покупок вартістю до €150 буде скасована.

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Які посилки залишаться без ПДВ

Виняток передбачений для некомерційних посилок вартістю до €45, які одна фізична особа безоплатно надсилає іншій для особистого чи сімейного використання.

Також ПДВ не застосовуватимуть до окремих категорій товарів для потреб безпеки й оборони, визначених законодавством.

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Надходження від нового оподаткування планують спрямовувати на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 16051−1, який змінює правила оподаткування ПДВ дистанційної торгівлі та міжнародних поштових і експрес-відправлень.