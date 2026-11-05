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5 листопада 2026, 11:25

До 500 тисяч гривень на ремонт житла: хто може отримати компенсацію за збитки від війни

Українці, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії, можуть отримати державну компенсацію на ремонт або придбання нового помешкання. Водночас громадяни та бізнес мають можливість зареєструвати завдані війною збитки в міжнародному Реєстрі RD4U для їх можливого відшкодування в майбутньому.

Українці, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії, можуть отримати державну компенсацію на ремонт або придбання нового помешкання.
Наразі діють два механізми — державна програма «єВідновлення» та міжнародний Реєстр збитків, які мають різне призначення.
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Наразі діють два механізми — державна програма «єВідновлення» та міжнародний Реєстр збитків, які мають різне призначення.

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Скільки можна отримати за програмою «єВідновлення»

Державна програма передбачає компенсації власникам пошкодженого або знищеного житла за встановлених законодавством умов.

Розмір допомоги залежить від характеру пошкоджень і типу нерухомості.

Для пошкодженого житла кошти зараховують на спеціальну картку «єВідновлення». Якщо компенсація перевищує 200 тис. грн, її виплачують двома частинами.

Пошкоджене житлло

Якщо житло повністю знищене, власник може отримати житловий сертифікат для придбання іншої нерухомості. Для зруйнованого приватного будинку також передбачена можливість грошової компенсації на будівництво на власній земельній ділянці.

Як подати заяву на компенсацію

Для отримання допомоги необхідно повідомити про пошкодження або знищення нерухомості та подати заяву через портал чи застосунок «Дія».

Зробити це також можна через ЦНАП або нотаріуса.

Після подання заяви уповноважена комісія перевіряє інформацію, оцінює пошкодження та визначає суму компенсації.

Подати заяву можна через відповідний сервіс «Дії».

Як працює міжнародний Реєстр збитків

Окремо українці можуть скористатися міжнародним Реєстром збитків, завданих агресією росії проти України (RD4U).

Із 30 вересня 2026 року для подання відкриті всі 43 категорії заяв: 21 — для фізичних осіб, 11 — для юридичних осіб та 11 — для держави Україна.

Через Реєстр можна зафіксувати не лише знищення майна, а й інші втрати, передбачені відповідними категоріями, зокрема шкоду здоров'ю, вимушене переміщення та економічні збитки.

Заяви подають в електронному вигляді через портал «Дія» з додаванням наявних доказів: фотографій, актів обстеження, документів правоохоронних органів та інших підтверджень.

Подання заяви до міжнародного Реєстру не означає автоматичного отримання грошей. Його завдання — зареєструвати вимоги та докази для подальшого розгляду міжнародним компенсаційним механізмом.

Чи можна скористатися обома механізмами

Так, державна програма та міжнародний Реєстр мають різне призначення й можуть доповнювати один одного.

«єВідновлення» дозволяє отримати компенсацію для ремонту чи заміни знищеного житла вже зараз. Міжнародний Реєстр фіксує збитки для можливого подальшого розгляду компенсаційних вимог.

Водночас у заявах необхідно достовірно зазначати інформацію про вже отримані компенсації, щоб уникнути подвійного відшкодування одних і тих самих втрат.

Детальніше про подання заяв можна дізнатися на порталі «Дія».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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