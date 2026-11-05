Біткоїн повернувся вище $80 тисяч: крипторинок відіграє втрати після виборів у США та атаки на Binance

Біткоїн відновив зростання після падіння, спричиненого невизначеністю навколо проміжних виборів у США та масштабною кібератакою на криптобіржу Binance . Про це пише The Block. Станом на зараз перша криптовалюта коштує $80 670, додавши 3,4% за останні 24 години. Ширший крипторинок за цей час зріс на 3,7%.

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Напередодні біткоїн опускався нижче $76 тисяч, оскільки результати виборів до Конгресу США посилили побоювання щодо майбутнього криптовалютного регулювання. Демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу, що може ускладнити просування законодавчих ініціатив, сприятливих для криптоіндустрії.

Однак після перших коливань ринок почав відновлюватися. Аналітики Nexo пояснили це тим, що визначеність щодо результатів голосування зменшила політичні ризики. Інвестори сприйняли підсумки виборів радше як прояснення ситуації, а не як зміну фундаментальних перспектив економічного зростання.

Ethereum та акції криптокомпаній також зростають

Відновлення охопило не лише біткоїн. За даними The Block, під час попереднього торгового зрізу 4 листопада Ethereum дорожчав майже на 6%, тоді як Solana та XRP додавали близько 2,5%.

Зростали й акції компаній, пов'язаних із криптовалютним сектором. Папери Strategy та Coinbase під час торгів піднімалися приблизно на 6%, а Block додала близько 15% після публікації фінансової звітності.

За оцінкою Nexo, ф'ючерсні обсяги торгів криптовалютами збільшилися на 27%, тоді як відкритий інтерес — загальна вартість незакритих ф'ючерсних контрактів — зріс лише на 3%. Це може свідчити, що трейдери переважно коригували вже відкриті позиції, а не активно нарощували кредитне плече.

Крім того, ринок позбувся приблизно $469 млн позицій із використанням кредитного плеча. Після цього ринкові ордери змістилися в бік невеликого переважання покупців.

Чому ринок майже не відреагував на злам Binance

Ще одним чинником тиску на криптовалюти стала масштабна атака на Binance. За попередньою оцінкою біржі, потенційний обсяг інциденту становив близько $6,3 млрд. Водночас Binance заявляла, що кошти користувачів перебувають у безпеці, а частину активів вдалося заморозити за допомогою партнерів.

Однак, на думку директора з інвестицій Bitwise Метта Гоугана, відносно стримана реакція ринку може свідчити про дорослішання криптоіндустрії та розвиток її інфраструктури безпеки.

Він звернув увагу, що злам біржі не означає компрометацію самої мережі Bitcoin. Викрадені активи зберігалися в гарячих гаманцях централізованої платформи, тоді як інвестори мають альтернативи для зберігання криптовалют — зокрема холодні гаманці, інституційних кастодіанів і спотові біржові фонди.

За аналізом Bitwise, після десяти найбільших зламів у криптоіндустрії біткоїн протягом наступних 30 днів у п'яти випадках дорожчав, а в п'яти — дешевшав. Тобто масштабні інциденти з безпекою самі по собі не визначають подальшу динаміку першої криптовалюти.

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Чи зможе біткоїн закріпитися вище $80 тисяч

У листопаді інвестори стежитимуть за тим, чи зможе біткоїн утриматися вище психологічно важливої позначки $80 тисяч і продовжити рух до діапазону $80−82 тисячі.

Серед інших чинників, які можуть впливати на ринок, аналітики 21Shares називають ситуацію навколо Binance, динаміку цін на нафту, дохідність довгострокових казначейських облігацій США та відновлення припливу коштів до спотових біткоїн-ETF.

Отже, нинішнє зростання свідчить про відновлення попиту після кількох потрясінь, але саме по собі ще не гарантує початку стійкого висхідного тренду.

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