Метро в Німеччині увійшло до десятки найдорожчих у світі: скільки коштує проїзд

Метро Мюнхена, Гамбурга, Берліна та Нюрнберга потрапило до десятки найдорожчих у світі за вартістю разової поїздки. У Мюнхені квиток коштує близько €4,20, у Гамбурзі — €4,10, у Берліні — €4. Водночас регулярні пасажири можуть суттєво заощадити завдяки загальнонімецькому проїзному Deutschlandticket, який із 1 січня 2027 року подорожчає до €66,80 на місяць. Про це свідчить дослідження Remitly , яке охопило 94 системи метро у світі.

Метро Мюнхена, Гамбурга, Берліна та Нюрнберга потрапило до десятки найдорожчих у світі за вартістю разової поїздки.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де найдорожче метро у світі

За результатами дослідження, найдорожчі разові квитки зафіксовано у швейцарській Лозанні, данському Копенгагені та британському Лондоні.

Автори дослідження порівнювали вартість однієї поїздки. У містах, де тариф залежить від транспортної зони або відстані, використовували усереднену ціну.

Водночас найдешевшим у рейтингу виявилося метро Каракаса у Венесуелі — близько €0,02 за поїздку. Серед міст із низькою вартістю проїзду також Колката, Маніла, Алмати та Мехіко.

Скільки коштуватиме Deutschlandticket у 2027 році

Попри високу вартість разових квитків, для пасажирів у Німеччині діє єдиний місячний проїзний Deutschlandticket.

Із 1 січня 2027 року його ціна зросте на €3,80 — із €63 до €66,80 на місяць.

За умови користування протягом усіх 12 місяців витрати становитимуть €801,60 на рік.

Deutschlandticket дозволяє необмежено користуватися місцевим і регіональним громадським транспортом по всій Німеччині, зокрема метро (U-Bahn), міськими електричками (S-Bahn), автобусами, трамваями та регіональними поїздами.

Однак квиток зазвичай не діє у швидкісних і міжміських поїздах ICE, IC та EC.

Проїзний оформлюється як підписка, яку можна скасувати щомісяця відповідно до умов перевізника.

Чому Deutschlandticket дорожчає

Як повідомив уряд Баварії, підвищення ціни з 2027 року розраховане за новою формулою, яка враховує витрати транспортних компаній на персонал, енергію та експлуатацію.

Для працівників, які отримують Deutschlandticket через роботодавця, передбачено пільговий Jobticket. Його базова вартість у 2027 році становитиме €63,46, а студентський Semesterticket коштуватиме €40,08 за місяць.

Яка вартість однієї поїздки в метро України

Київ: із 15 липня 2026 року тариф зріс із 8 до 30 грн. Для постійних пасажирів діють знижки на проїзні квитки.

Харків: метро залишається безкоштовним із 24 травня 2022 року.

Дніпро: проїзд коштує 10 грн із 3 січня 2025 року.

Для порівняння з Німеччиною: навіть після підвищення тарифу київське метро залишається значно дешевшим за разові квитки в метро Берліна, Мюнхена та Гамбурга.