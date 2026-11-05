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5 листопада 2026, 10:44

Метро в Німеччині увійшло до десятки найдорожчих у світі: скільки коштує проїзд

Метро Мюнхена, Гамбурга, Берліна та Нюрнберга потрапило до десятки найдорожчих у світі за вартістю разової поїздки. У Мюнхені квиток коштує близько €4,20, у Гамбурзі — €4,10, у Берліні — €4. Водночас регулярні пасажири можуть суттєво заощадити завдяки загальнонімецькому проїзному Deutschlandticket, який із 1 січня 2027 року подорожчає до €66,80 на місяць. Про це свідчить дослідження Remitly, яке охопило 94 системи метро у світі.

Метро Мюнхена, Гамбурга, Берліна та Нюрнберга потрапило до десятки найдорожчих у світі за вартістю разової поїздки.
Метро Мюнхена, Гамбурга, Берліна та Нюрнберга потрапило до десятки найдорожчих у світі за вартістю разової поїздки.
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Де найдорожче метро у світі

За результатами дослідження, найдорожчі разові квитки зафіксовано у швейцарській Лозанні, данському Копенгагені та британському Лондоні.

Автори дослідження порівнювали вартість однієї поїздки. У містах, де тариф залежить від транспортної зони або відстані, використовували усереднену ціну.

Водночас найдешевшим у рейтингу виявилося метро Каракаса у Венесуелі — близько €0,02 за поїздку. Серед міст із низькою вартістю проїзду також Колката, Маніла, Алмати та Мехіко.

Скільки коштуватиме Deutschlandticket у 2027 році

Попри високу вартість разових квитків, для пасажирів у Німеччині діє єдиний місячний проїзний Deutschlandticket.

Із 1 січня 2027 року його ціна зросте на €3,80 — із €63 до €66,80 на місяць.

За умови користування протягом усіх 12 місяців витрати становитимуть €801,60 на рік.

Deutschlandticket дозволяє необмежено користуватися місцевим і регіональним громадським транспортом по всій Німеччині, зокрема метро (U-Bahn), міськими електричками (S-Bahn), автобусами, трамваями та регіональними поїздами.

Однак квиток зазвичай не діє у швидкісних і міжміських поїздах ICE, IC та EC.

Проїзний оформлюється як підписка, яку можна скасувати щомісяця відповідно до умов перевізника.

Чому Deutschlandticket дорожчає

Як повідомив уряд Баварії, підвищення ціни з 2027 року розраховане за новою формулою, яка враховує витрати транспортних компаній на персонал, енергію та експлуатацію.

Для працівників, які отримують Deutschlandticket через роботодавця, передбачено пільговий Jobticket. Його базова вартість у 2027 році становитиме €63,46, а студентський Semesterticket коштуватиме €40,08 за місяць.

Яка вартість однієї поїздки в метро України

  • Київ: із 15 липня 2026 року тариф зріс із 8 до 30 грн. Для постійних пасажирів діють знижки на проїзні квитки.
  • Харків: метро залишається безкоштовним із 24 травня 2022 року.
  • Дніпро: проїзд коштує 10 грн із 3 січня 2025 року.

Для порівняння з Німеччиною: навіть після підвищення тарифу київське метро залишається значно дешевшим за разові квитки в метро Берліна, Мюнхена та Гамбурга.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
neverice
neverice
5 листопада 2026, 11:51
#
В цілому, норм практика — дорогий разовий квиток і дешевий проїзний на абсолютно весь громадський транспорт. Мінімум зайців та квитків чи налу. Повний контроль над тим, де, хто і скільки проїхав. Дуже зручно для пасажирів, особливо актуально, коли їхати з пересадками. Це суттєво вирівнює затрати на транспорт та покращує мобільність населення.
Ну, а тим, кому треба на метро проїхати 5 разів на рік — то або власники машин, або туристи. Обидві категорії не збідніють від витрат на 20 євро.
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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
5 листопада 2026, 12:59
#
Ну що, пора піднімати вартість проїзду в україні? Для цього ця стаття?
+
0
zzzachary
zzzachary
5 листопада 2026, 14:32
#
Водночас регулярні пасажири можуть суттєво заощадити завдяки загальнонімецькому проїзному Deutschlandticket, який із 1 січня 2027 року подорожчає до €66,80 на місяць.

А в Україні місячний абонемент у Києві 3 656 грн це приблизно €71 вже!

При цьому у Мюнхенському метрополітені налічується 96 станцій (на 8 лініях), а в Київському метрополітені - 52 станції (на 3 лініях).
+
0
OrangePi Robot
OrangePi Robot
5 листопада 2026, 14:25
#
Чогось написали висновок не той, що вартість проїзного в Україні значно дорожче чим в Німеччині, а сам проїзний значно гірший по обмеженнях. А те що доходи ще трішки різні, то вже таке.
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