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5 листопада 2026, 10:12

Українцям виплачуватимуть додаткові 30 тисяч гривень щомісяця: хто отримає гроші

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які відновлюють об'єкти критичної інфраструктури після російських обстрілів. Працівники аварійно-відновлювальних бригад отримуватимуть по 30 тис. грн за кожен місяць участі у відновлювальних роботах. Про це повідомила пресслужба уряду з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які відновлюють об'єкти критичної інфраструктури після російських обстрілів.
Працівники аварійно-відновлювальних бригад отримуватимуть по 30 тис. грн за кожен місяць участі у відновлювальних роботах.
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Хто отримає додаткові виплати

Державну допомогу передбачено для фахівців, які безпосередньо беруть участь у відновленні пошкоджених російськими атаками об'єктів.

Зокрема, виплати отримуватимуть:

  • Енергетики, які відновлюють електромережі та інші об'єкти енергетики.
  • Працівники теплопостачальних підприємств.
  • Газовики.
  • Працівники підприємств водопостачання та водовідведення.
  • Співробітники комунальних служб.
  • Залізничники, залучені до відновлення інфраструктури.

Доплати призначені саме фахівцям, які беруть участь у відновлювальних роботах, а не всім працівникам перелічених галузей.

Читайте також: Після атак на енергосистему: енергетикам нарахують по 20 тисяч гривень допомоги

Коли почнуть виплачувати гроші

За словами прем'єр-міністра, додаткові 30 тис. грн нараховуватимуть за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, починаючи з листопада 2026 року і до завершення опалювального сезону.

Рішення ухвалене за дорученням президента України.

Детальний порядок оформлення та перерахування коштів у повідомленні уряду не уточнюється.

Чому запровадили доплати

Сергій Корецький зазначив, що масштаби російських атак на критичну інфраструктуру стали безпрецедентними за час повномасштабної війни.

За його словами, від серпня 2026 року зафіксовано понад 2 тисячі влучань по об'єктах критичної інфраструктури. Через пошкодження електромереж та інших об'єктів ремонтним бригадам доводиться багаторазово відновлювати ті самі ділянки.

Уряд пояснює запровадження виплат необхідністю підтримати працівників, які забезпечують відновлення електро-, тепло- та водопостачання, а також залізничного сполучення.

Що було раніше

Програма додаткових виплат для аварійно-відновлювальних бригад уже діяла в Україні. Раніше для відповідних категорій працівників передбачалася допомога в розмірі 20 тис. грн на місяць.

Восени президент доручив уряду поновити підтримку фахівців, які відновлюють інфраструктуру після обстрілів. Нове рішення передбачає виплати по 30 тис. грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+45
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
5 листопада 2026, 10:23
#
Для чого ці брехливі заголовки? При чому тут українці?? Платять тільки безпосередньо працівникам на відбудові. Платили і раніше, трохи менше, а зараз при інфляції підняли оплату трохи. Але отримати її - той ще квест ((
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