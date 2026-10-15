Кабмін пришвидшує постачання імпортних ліків до аптек і лікарень: що це значить

Кабінет Міністрів спростив процедури контролю імпортних лікарських засобів, щоб пришвидшити їх надходження безпосередньо до аптек і лікарень. Рішення ухвалили на тлі російських атак на склади з медикаментами.

Кабінет Міністрів спростив процедури контролю імпортних лікарських засобів, щоб пришвидшити їх надходження безпосередньо до аптек і лікарень.

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Відтепер уповноважений представник компанії-імпортера зможе самостійно перевіряти відповідність вантажу супровідним документам і проводити візуальний контроль упаковки з обов’язковою фотофіксацією.

Як працюватиме нова процедура

Результати такої перевірки передаватимуть Держлікслужбі, яка видаватиме висновок про якість препарату.

Якщо до України повторно ввозиться та сама серія лікарського засобу, контроль скорочуватиметься до одного робочого дня.

Контроль якості не скасовують

В уряді наголошують, що державний контроль якості зберігається, а вимоги до безпечності та якості ліків не змінюються.

Мета змін — зменшити затримки у постачанні та зробити логістику медикаментів стійкішою в умовах пошкодження складської інфраструктури.

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На тлі подорожчання пального та курсових ризиків це також має значення для собівартості постачання, хоча саме урядове рішення стосується передусім швидкості та процедур контролю, а не цін на препарати.

Нагадаємо

Раніше Уряд уже спростив умови зберігання лікарських засобів під час воєнного стану. Зокрема, фармацевтичні компанії отримали можливість залучати додаткові складські приміщення, користуватися складами інших ліцензованих компаній та відвантажувати з них препарати. Це дозволяє розподіляти запаси ліків між різними складами та зменшувати ризик їх одночасної втрати внаслідок ворожих атак.

Крім того, імпортерам було дозволено зберігати ввезені лікарські засоби на складах у різних регіонах України, зокрема під час проходження державного контролю якості. Це дає змогу обирати безпечніші місця для зберігання препаратів та зменшувати ризики їх втрати внаслідок ворожих атак. При цьому всі вимоги до умов зберігання ліків залишаються незмінними.