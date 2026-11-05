У четвер, 5 листопада, середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу. Курс євро зріс на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
5 листопада 2026, 10:27
Долар дешевшає, євро дорожчає: як змінився курс валют 5 листопада
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,47−46,11 грн. Євро купують за 51,04 грн, а продають за 51,86 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,20−46,42 грн, євро — 51,80−52,20 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,50−45,53 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,16−51,18 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі