Долар дешевшає, євро дорожчає: як змінився курс валют 5 листопада

У четвер, 5 листопада, середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу. Курс євро зріс на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

У четвер, 5 листопада, середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та 2 копійки у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,47−46,11 грн. Євро купують за 51,04 грн, а продають за 51,86 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,20−46,42 грн, євро — 51,80−52,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,50−45,53 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,16−51,18 грн.

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