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15 жовтня 2026, 12:46

Податки на активи за кордоном і боротьба зі схемами: які нові правила готує Україна

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт Мінфіну, який має наблизити українські правила оподаткування до стандартів Європейського Союзу та посилити боротьбу з податковими зловживаннями. Документ передбачає оподаткування приросту вартості активів під час їх переміщення за кордон, протидію схемам отримання необґрунтованих податкових переваг і усунення розбіжностей у податкових правилах різних країн.

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт Мінфіну, який має наблизити українські правила оподаткування до стандартів Європейського Союзу та посилити боротьбу з податковими зловживаннями.
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Які податкові правила пропонують змінити

Законопроєкт передбачає впровадження положень Директиви ЄС 2016/1164, відомої як Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). Вона спрямована на протидію практикам, за допомогою яких компанії зменшують податкові зобов’язання або отримують необґрунтовані податкові переваги.

Документ охоплює три основні напрями.

Exit Tax — податок під час переміщення активів за кордон. Якщо активи переносять за межі України й держава втрачає право оподатковувати подальше зростання їхньої вартості, виникатимуть підстави для оподаткування такого приросту. Механізм має не дозволити уникнути оподаткування лише через перенесення активів до іншої юрисдикції.

GAAR — загальне правило протидії податковим зловживанням. Воно дасть змогу нейтралізувати податкові переваги від операцій, які не мають обґрунтованих комерційних причин і використовуються переважно для зменшення податків. Наприклад, ідеться про штучні операції, створені насамперед заради податкової вигоди.

Усунення гібридних розбіжностей. Це правила для ситуацій, коли дві країни по-різному трактують одну й ту саму операцію або компанію. Через такі відмінності бізнес може, наприклад, двічі врахувати ті самі витрати для зменшення податків або взагалі уникнути оподаткування певного доходу. Нові норми мають усунути такі можливості.

Які гарантії передбачили для платників податків

Мінфін також пропонує процедурні гарантії, щоб нові інструменти не перетворилися на механізм безпідставних донарахувань.

Зокрема, доводити факт податкового зловживання повинен буде контролюючий орган, а не платник податків має доводити свою невинуватість. Перевірку за правилом GAAR планують призначати на підставі висновку спеціально створеної Комісії.

Платники податків також зможуть надавати пояснення, подавати уточнюючі розрахунки та брати участь у розгляді заперечень до акта перевірки.

Таким чином, нові правила мають посилити можливості держави протидіяти штучним податковим схемам, водночас передбачаючи додаткові процедури для захисту прав бізнесу.

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Коли зміни можуть запрацювати

Законопроєкт розроблено для наближення українського податкового законодавства до права ЄС і виконання рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у межах Плану дій BEPS — міжнародної ініціативи протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування.

У Мінфіні планують запровадити нові правила з 1 січня 2028 року. Однак це станеться лише після ухвалення законопроєкту парламентом. Схвалення Кабміном означає, що уряд підтримав документ і може передати його на подальший законодавчий розгляд, але самі правила ще не набули чинності.

Як ми писали, Військовий збір для ФОП у жовтні: скільки платити та від чого залежить сума

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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