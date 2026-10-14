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14 жовтня 2026, 16:17

Чи буде опалення в Києві після удару по трьох ТЕЦ: що кажуть Кличко та експерт

Російська атака на енергетичну інфраструктуру Києва в ніч на 14 жовтня пошкодила кілька ключових об'єктів столиці та області. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що від початку 2026 року в системи енергозабезпечення міста влучили вже майже 50 ракет і безпілотників. Водночас енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що говорити про зрив опалювального сезону поки зарано. Про це пишуть УНІАН та Інтерфакс-Україна.

Російська атака на енергетичну інфраструктуру Києва в ніч на 14 жовтня пошкодила кілька ключових об'єктів столиці та області.
Кличко заявив про майже 50 влучань в енергооб’єкти Києва у 2026 році: що буде з опаленням
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Кличко заявив про майже 50 влучань в енергооб'єкти Києва

Під час виступу у Верховній Раді в середу Кличко навів дані про кількість влучань в енергетичні об'єкти столиці за останні роки. За його словами, у 2022 році по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 було завдано 12 ударів ракетами та безпілотниками, у 2023-му — сім, у 2024-му влучань не було, а у 2025 році їх зафіксували 19.

«Цього року вже майже 50 влучань ракет і БПЛА в наші системи енергозабезпечення. Весь цей час фахівці працювали, відновлювали обладнання, готували щороку об'єкти до зими, і Київ вистояв», — сказав міський голова.

Він також повідомив, що нічна атака 14 жовтня вразила кілька ключових енергооб'єктів у Києві та області. Кличко назвав пошкодження достатньо серйозними.

За словами мера, столиця продовжує жити під постійними атаками на інфраструктуру, енергетику, промисловість і бізнес, водночас намагаючись забезпечувати життєдіяльність міста в умовах воєнного стану.

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Кличко також розкритикував дії центральної влади. Він заявив про блокування коштів і зупинку платежів, через що, за його словами, проєкти з підвищення енергетичної стійкості заморожені не лише в Києві, а й в інших громадах.

«Можна навіть третю світову війну вішати на Кличка, але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання: де протиповітряна оборона столиці України, де захист об'єктів „Укренерго“, де мільярди, які були виділені на це?» — заявив мер.

Він закликав звернути увагу на захист інфраструктури та припинити тиск на місцеве самоврядування.

Чи вплине атака на початок опалювального сезону

Російські війська в ніч на 14 жовтня атакували три великі київські ТЕЦ, які забезпечують значну частину столиці теплом узимку. Однак енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН зазначив, що наразі немає підстав стверджувати, що атака зірве початок опалювального сезону.

«З приводу опалювального сезону говорити ще зарано, тому що опалювальний сезон офіційно прописаний з 1 листопада. За фактом він розпочнеться, коли середня температура повітря впродовж трьох днів буде нижчою, ніж +8°C. Тому про зрив опалювального сезону немає сенсу казати», — пояснив Рябцев.

Він також зауважив, що визначити масштаб пошкоджень одразу після ударів неможливо.

«Удари були нанесені — на кожен об'єкт по декілька ракет пішло. Пошкодження є, але наскільки вони суттєві, неможливо визначити за декілька годин, які пройшли після удару. Наявність електричної енергії зараз, хоча і з черговістю, але все одно свідчить про те, що поки немає підстав казати про якісь суттєві пошкодження об'єктів», — сказав експерт.

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У чому проблема української енергосистеми

За словами Рябцева, наразі Україна має профіцит електроенергії. Основна проблема полягає не в нестачі генерації, а в пошкодженні мереж, якими електроенергію передають і розподіляють між споживачами.

«Зараз проблема не в нестачі генерації, а в пошкоджених лініях передачі і розподілу електричної енергії. Проблема залишається сталою, тобто надлишок генерації за неможливості передачі енергії туди, де вона потрібна», — наголосив він.

Отже, наслідки ударів по київських ТЕЦ ще потребують оцінки. Кличко повідомляє про серйозні пошкодження енергооб'єктів, а Рябцев застерігає від передчасних висновків щодо опалювального сезону. За його словами, остаточні висновки про вплив атаки на роботу енергетики наразі робити зарано.

Нагадаємо

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Росія вночі атакувала всі три теплоелектроцентралі Києва, а також енергетичні об'єкти в Київській області, які забезпечують живлення столиці та центральних регіонів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що на місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків і відновлення пошкоджених об'єктів.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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