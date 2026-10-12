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12 жовтня 2026, 19:30

У Києві більше немає черг відключень: ДТЕК пояснив, як діють індивідуальні графіки

У Києві скасували звичний поділ на черги й підчерги: стабілізаційні відключення тепер діють за персональними графіками. Шукати свою групу в списках не потрібно, оскільки графік розраховують для кожної адреси окремо. Дізнатися, коли вимкнуть світло саме у вас, можна на сайті ДТЕК Київські Електромережі, в їхніх чат-ботах або в застосунку «Київ Цифровий».

У Києві скасували звичний поділ на черги й підчерги: стабілізаційні відключення тепер діють за персональними графіками.
Світло у Києві вимикають за персональними графіками: що потрібно знати
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Чому в сусідів може бути інакше

Графіки розраховують окремо для кожного будинку. За словами ДТЕК, навіть сусідні будівлі можуть мати різні періоди відключень через особливості схеми живлення та технічні можливості мережі. Тому орієнтуватися варто лише на дані за своєю адресою: вулицею та номером будинку.

Де перевірити свій графік

  • на сайті ДТЕК Київські електромережі;
  • у чат-ботах компанії в Telegram та Viber;
  • у застосунку «Київ Цифровий».

Якщо через високе навантаження сайт завантажується із затримкою, у компанії радять зачекати кілька хвилин або скористатися чат-ботом чи застосунком.

Чому графік може змінитися

Індивідуальний графік — це орієнтир на добу, а не незмінний розклад. Ситуація в енергосистемі динамічна: ворожі атаки, пошкодження інфраструктури, технічні аварії або нові команди «Укренерго» можуть змінювати обсяги обмежень. У такому разі графік коригується впродовж дня, а за критичного дефіциту можуть застосовувати екстрені відключення. Тому енергетики радять упродовж дня перевіряти актуальну інформацію за своєю адресою.

Як допомогти мережі після повернення світла

У ДТЕК закликають споживати електроенергію відповідально:

  • зачекати 20−30 хвилин після ввімкнення світла, перш ніж вмикати енергоємні прилади;
  • бойлери, обігрівачі, пральні машини та електроплити вмикати по черзі, а не одночасно.

За словами енергетиків, це допоможе уникнути високого пікового навантаження та запобігти локальним аваріям у будинку.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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