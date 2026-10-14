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14 жовтня 2026, 12:25

Росія атакувала всі три ТЕЦ Києва: що відомо про наслідки

Росія вночі атакувала всі три теплоелектроцентралі Києва, а також енергетичні об'єкти в Київській області, які забезпечують живлення столиці та центральних регіонів. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що на місцях ударів тривають роботи з ліквідації наслідків і відновлення пошкоджених об'єктів.

Росія вночі атакувала всі три теплоелектроцентралі Києва, а також енергетичні об'єкти в Київській області, які забезпечують живлення столиці та центральних регіонів.
Російська армія вночі атакувала балістичними ракетами енергетичні об’єкти в Києві, Харкові та області. ФОТО: ДСНС
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У Києві внаслідок нічної російської атаки пошкоджень зазнали всі три теплоелектроцентралі. Росія також атакувала Київщину, Харків та область, застосувавши для цих ударів балістичні ракети.

Від ранку на місцях атаки працюють енергетики й рятувальники: вони гасять пожежі, розбирають завали та вже розпочали першочергові відновлювальні роботи.

Також російські війська атакували залізничні об'єкти в п’яти областях. За словами прем'єра Корецького, завдяки завчасній евакуації на цих об'єктах ніхто не постраждав. Відновлювальні роботи там також тривають.

Окремо глава уряду повідомив про загиблих і поранених унаслідок ударів по Києву. Після вечірньої атаки на багатоповерхівку кількість постраждалих зросла до 25, двоє людей загинули. Ще одна людина загинула, а одна дістала поранення під час ранкового удару по столиці.

Корецький подякував рятувальникам, поліцейським, медикам та енергетикам, які ліквідовують наслідки атаки й допомагають постраждалим.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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