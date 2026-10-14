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14 жовтня 2026, 9:24

SpaceX Маска вночі обмежила швидкість роботи Starlink у русі для StarShield — Флеш

Компанія SpaceX уночі запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в межах військового пакета послуг StarShield. Ліміт встановили на рівні 100 миль на годину, або приблизно 161 км/год. Про це повідомив радник президента військовий фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Компанія SpaceX уночі запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в межах військового пакета послуг StarShield.
SpaceX уночі запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink
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Військових не попередили

У заяві стверджується, що українські Сили оборони не отримували попередження про запровадження нового обмеження.

Через це, за словами автора, було зірвано низку військових місій.

Водночас у наведеному повідомленні не уточнюється, які саме підрозділи або операції постраждали.

Причини обмеження наразі не пояснені

Автор заяви пов’язує рішення SpaceX із поточною політичною ситуацією та вважає його невипадковим.

Нагадаємо

12 жовтня Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомила, що адміністрація Дональда Трампа погрожує припинити програму закупівель зброї для України та обмін розвідданими, щоб змусити Київ зупинити удари по російських НПЗ.

13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала від партнерів попереджень про удар п’ятьма балістичними ракетами по Києву 12 жовтня. За його словами, ракети влучили в цивільну інфраструктуру.

Пізніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує передавати Україні розвідувальні дані.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
stas12345
stas12345
14 жовтня 2026, 9:38
#
Добре що не 60−70 км/год обмеження
+
0
neverice
neverice
14 жовтня 2026, 10:05
#
По НПЗ можемо і не бити пару тижнів, до 4 листопада. Якраз ресурси на датацентри можна направити. Чебурашконет весь тримається на локальних датацентрах, можливостей піти в іноземні датацентри у них небагато. А ефект від ударів по яндексу виявився на диво вражаючим.
Ото цікаво буде, коли США звинуватять Україну в дефіциті та зростанні цін на чипи памʼяті…
+
+15
Iryna777777
Iryna777777
14 жовтня 2026, 10:37
#
Пора Україні переходити на свій старлінк вже один есть
****
+
0
Moonlighter
Moonlighter
14 жовтня 2026, 10:50
#
Дякуєм за легендарну криворізьку дипломатію.
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