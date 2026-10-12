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12 жовтня 2026, 11:53

У Києві впав попит на оренду квартир, але зріс інтерес до купівлі

У вересні 2026 року ринок нерухомості Києва показав різну динаміку в сегментах оренди та купівлі. Попит на довгострокову оренду квартир помітно знизився, тоді як інтерес до купівлі житла, навпаки, дещо зріс. Про це свідчить дослідження OLX Нерухомість, у якому порівняли показники вересня із серпнем 2026 року.

У вересні 2026 року ринок нерухомості Києва показав різну динаміку в сегментах оренди та купівлі.
У вересні 2026 року ринок нерухомості Києва показав різну динаміку в сегментах оренди та купівлі.
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Оренда: пропозицій стало більше, а попит впав

У сегменті оренди 1-кімнатних квартир кількість оголошень за місяць зросла на 20%.

Водночас попит знизився на 20%, а медіанна вартість оренди — на 3%, до 16,5 тис. грн на місяць.

Кількість відгуків на одне оголошення скоротилася на 35%.

Схожа ситуація і з 2-кімнатними квартирами: кількість пропозицій зросла на 16%, попит знизився на 22%, а медіанна ціна залишилася на рівні 26 тис. грн.

У середньому на одне оголошення про оренду 2-кімнатної квартири у вересні припадало близько 7 відгуків, тоді як у серпні — близько 11.

Безпека стала одним із головних факторів

За опитуванням OLX Нерухомість, 66% респондентів назвали безпекову ситуацію одним із ключових факторів під час вибору житла для оренди.

Ще 45% зазначили, що погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості обстрілів можуть вплинути на рішення про переїзд.

В OLX також звертають увагу на сезонний фактор: у серпні попит традиційно вищий через студентів, які шукають житло перед початком навчального року.

Де оренда подешевшала найбільше

У більшості районів медіанні ціни майже не змінилися.

Найбільше зниження зафіксували у Святошинському районі — на 7%, до 13 тис. грн. У Дніпровському оренда подешевшала на 6%, до 12 тис. грн, у Подільському — на 5%, до 19 тис. грн, у Шевченківському — на 4%, до 20 тис. грн.

Найдорожчим серед наведених районів залишається Печерський — 38 тис. грн за 1-кімнатну квартиру.

Купівля: попит зріс, ціни трохи знизилися

На ринку продажу ситуація інша.

Кількість відгуків на оголошення про продаж 1-кімнатних квартир у вересні зросла на 7%, а кількість пропозицій — на 3%.

Водночас медіанна ціна знизилася на 2% — до 3,3 млн грн.

Найбільше попит на купівлю зріс у Голосіївському районі — на 28%. У Печерському приріст становив 17%, Подільському — 12%, Дарницькому — 11%.

Водночас у Дніпровському районі попит скоротився на 9%, у Святошинському — на 6%, в Оболонському — на 4%.

Скільки коштують квартири

Найвища медіанна ціна 1-кімнатної квартири серед наведених районів — у Печерському: 7 млн грн.

У Шевченківському районі вона становить 4,2 млн грн, Голосіївському — 3,8 млн грн, Подільському — 3,6 млн грн.

Найнижча медіанна ціна — у Деснянському районі, 2 млн грн.

У сегменті 2-кімнатних квартир попит на купівлю зріс на 5%, пропозиція не змінилася, а медіанна ціна знизилася на 3% — до 5 млн грн.

Таким чином, у вересні потенційні орендарі стали менш активними, тоді як покупці продовжили шукати житло, попри безпекові ризики та постійні повітряні тривоги.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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