НБУ готує новий етап цифровізації фінансів: що зміниться для банків і клієнтів до 2029 року

Національний банк України та Міжнародна фінансова корпорація (МФК), яка входить до Групи Світового банку, продовжать співпрацю для розвитку цифрових фінансових послуг в Україні. Партнери планують удосконалити регуляторну пісочницю, розвивати відкритий банкінг і миттєві платежі, а також посилювати цифрову стійкість фінансових установ.

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Відповідну угоду підписали 12 жовтня 2026 року в межах Щорічних зборів МВФ і Групи Світового банку в Бангкоку.

Проєкт «Цифрове фінансове майбутнє України» реалізується за участю Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) і триватиме до 2029 року. Він продовжує попередню програму співпраці, яка завершилася наприкінці 2024 року. За словами голови НБУ Андрія Пишного, МФК продовжувала надавати експертну підтримку регулятору й у 2025−2026 роках.

Які цифрові фінансові послуги розвиватимуть

Угода передбачає кілька основних напрямів співпраці.

Фінансові інновації. НБУ та МФК планують удосконалювати регуляторну пісочницю, розвивати відкритий банкінг і створити Інноваційний хаб. Також вони аналізуватимуть бар'єри, які заважають поширенню сучасних фінансових послуг.

Безготівкові та миттєві платежі. Партнери працюватимуть над розвитком платіжної інфраструктури та стимулюванням використання безготівкових розрахунків. Окремий напрям — посилення цифрової стійкості фінансових установ, тобто їхньої здатності протистояти технологічним збоям і кіберзагрозам.

Фінансова грамотність. Планується підтримувати освітні та інформаційні заходи, які допоможуть громадянам краще користуватися цифровими фінансовими продуктами.

Мета співпраці — зробити фінансові послуги доступнішими, безпечнішими та ефективнішими, а український фінансовий сектор — конкурентнішим і ближчим до європейських стандартів.

Що таке регуляторна пісочниця і навіщо вона потрібна

Регуляторна пісочниця — це спеціальний контрольований режим, у якому компанія може випробувати новий фінансовий продукт або технологію під наглядом регулятора, перш ніж запускати її повноцінно на ринку.

Наприклад, фінтех-компанія може розробити новий спосіб цифрової ідентифікації клієнтів, переказу грошей або надання фінансових послуг. У межах пісочниці такий продукт тестують у визначених умовах, із обмеженнями за масштабом, строками або кількістю учасників. Це дає змогу перевірити, як працює нова технологія, які ризики вона створює та чи потребує законодавство додаткових змін.

Такий підхід допомагає не лише бізнесу, а й регулятору: замість того щоб змінювати правила без практичних даних, він може оцінити результати тестування та визначити, які вимоги потрібні для безпечного запуску інновації. Водночас участь у пісочниці не означає повного звільнення компанії від вимог фінансового законодавства.

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Навіщо потрібен відкритий банкінг



Окремим напрямом співпраці НБУ та МФК стане відкритий банкінг. Його суть у тому, що за згодою клієнта банки можуть безпечно надавати іншим уповноваженим постачальникам доступ до визначених фінансових даних через спеціальні програмні інтерфейси. Це може спростити об'єднання рахунків у різних банках, створення персоналізованих фінансових сервісів і порівняння пропозицій.



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