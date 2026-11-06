НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні: ціни зростатимуть швидше, ніж очікувалося

Національний банк України очікує прискорення інфляції до 12,5% за підсумками 2026 року. Раніше регулятор прогнозував зростання споживчих цін на 10%. Водночас уже у 2027 році інфляція має сповільнитися до 7,3%, а у 2028-му — повернутися до цільового показника 5%.

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Такі оцінки містить жовтневий Інфляційний звіт НБУ. Перегляд прогнозу пов'язаний передусім із подорожчанням пального, посиленням російських атак на виробничу, енергетичну та логістичну інфраструктуру, а також розширенням бюджетних стимулів наприкінці року.

У Нацбанку зазначають, що наслідки подорожчання пального впливають на ціни не лише безпосередньо, а й через збільшення витрат підприємств на виробництво та доставку товарів. Додатковий тиск створюють руйнування інфраструктури та перебої з логістикою.

За оцінками регулятора, самі російські обстріли додадуть близько 0,7 відсоткового пункта до річної інфляції. При цьому їхній негативний вплив на економічну активність і ціни відчуватиметься не лише цьогоріч, а й у 2027 році.

Як зміниться інфляція у 2026−2028 роках

Оновлений прогноз НБУ передбачає поступове уповільнення зростання споживчих цін після завершення 2026 року.

Інфляція наприкінці 2026 року 12,5% Інфляція наприкінці 2027 року 7,3% Інфляція наприкінці 2028 року 5%

Повернення до нижчих темпів подорожчання товарів і послуг регулятор пов'язує з поступовим вичерпанням ефекту від зростання цін на пальне, очікуваним зниженням світових цін на нафту та дією монетарної політики НБУ.

Додатковими чинниками мають стати сповільнення внутрішнього попиту та послаблення тиску на ринку праці. Водночас досягнення інфляційної цілі у 5% залежатиме від зниження виробничих витрат бізнесу та збільшення внутрішньої пропозиції товарів і послуг.

Економіка України може скоротитися у 2026 році

Нацбанк суттєво погіршив і прогноз економічного зростання. Якщо раніше регулятор очікував збільшення реального ВВП у 2026 році на 1,8%, то тепер прогнозує його скорочення на 0,4%.

Причина — наслідки російських атак на виробничі потужності, енергетичні об'єкти та логістичну інфраструктуру, а також блокування морських портів. За оцінками НБУ, без цих чинників реальний ВВП у 2026 році міг би бути на 1,9 відсоткового пункта вищим.

У наступні роки економіка має повернутися до зростання, хоча відновлення буде повільним:

2027 рік — зростання реального ВВП на 0,4%;

2028 рік — прискорення зростання до 2,2%.

У Нацбанку розраховують, що економічну активність підтримуватимуть державні інвестиції в оборонну промисловість, відновлення критичної інфраструктури, пожвавлення споживчого попиту та збільшення врожаїв. Важливою передумовою також буде поступове зниження безпекових ризиків.

Зарплати продовжать зростати, але дефіцит працівників збережеться

Попри послаблення економічної активності, український бізнес продовжує відчувати нестачу кадрів. На ринок праці впливають мобілізація та міграція населення.

За прогнозом НБУ, реальні зарплати у 2026 році збільшаться на 11,4%. У 2027−2028 роках темпи їхнього зростання сповільняться до 4−5% щороку.

Водночас регулятор очікує продовження міграційного відтоку: у 2026−2027 роках чистий відплив населення може становити приблизно 200 тис. осіб щороку. У 2028 році ситуація має змінитися — НБУ прогнозує чисте повернення близько 100 тис. мігрантів завдяки поліпшенню безпекової та економічної ситуації.

Дефіцит бюджету зростатиме, Україна залежатиме від міжнародної допомоги

Нацбанк прогнозує, що дефіцит державного бюджету без урахування грантів у доходах становитиме близько 35% ВВП у 2026 році та збільшиться до 37% ВВП у 2027-му. У 2028 році він має скоротитися до 20% ВВП.

Основним джерелом фінансування залишатиметься міжнародна допомога. За оцінками НБУ, пряме бюджетне фінансування від партнерів становитиме:

2026 рік — $50,2 млрд;

2027 рік — $52,4 млрд;

2028 рік — $44,2 млрд.

Окремо регулятор враховує надходження в межах оборонної складової програми Ukraine Support Loan: $32,2 млрд у 2026 році та $37 млрд у 2027-му.

Завдяки зовнішній підтримці міжнародні резерви України мають перевищувати $62 млрд наприкінці 2026 та 2027 років. У 2028 році НБУ прогнозує їх скорочення приблизно до $57 млрд.

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Чому НБУ продовжує жорстку монетарну політику

Посилення інфляційного тиску змушує Нацбанк підтримувати високу вартість гривневих ресурсів, щоб стримувати попит на валюту та зберігати привабливість заощаджень у гривні.

Упродовж липня-жовтня 2026 року НБУ підвищив облікову ставку з 15% до 16,5% річних. Регулятор розраховує, що це допоможе обмежити інфляційні та курсові очікування населення й бізнесу.

Нацбанк також попереджає, що готовий реагувати на подальші зміни інфляційних ризиків. Під час ухвалення рішень він враховуватиме не лише динаміку цін, а й стан економічної активності та внутрішнього попиту.

Таким чином, НБУ очікує, що 2026 рік стане складним для української економіки: інфляція прискориться, а ВВП скоротиться. У 2027 році ситуація має поступово покращитися, проте повернення до цільової інфляції 5% регулятор прогнозує лише у 2028 році.

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