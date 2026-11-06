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6 листопада 2026, 11:49

$16 млрд від США: Зеленський нагадав про допомогу, яку Україна досі не отримала

Україна не отримала $16 млрд американської допомоги, передбаченої попередніми домовленостями та рішеннями. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна повинна боротися за ці кошти і шукати можливості для отримання нової підтримки США. Для цього Київ планує налагодити діалог із новою політичною конфігурацією у Вашингтоні та консолідувати двопартійну підтримку. Про це глава держави розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

Україна не отримала $16 млрд американської допомоги, передбаченої попередніми домовленостями та рішеннями.
Україна розраховує на $16 млрд від США: Зеленський порушив питання старих домовленостей. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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За словами Зеленського, Україна має порушити питання про надання коштів, які раніше передбачалися домовленостями та відповідними рішеннями, але зрештою були зупинені.

«Ми вдячні за все, що було дано, але як мінімум за ці гроші Україна повинна боротися», — наголосив президент.

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Він також звернув увагу на зміни в політичному балансі у США. На думку Зеленського, тепер шанси України на отримання додаткової американської допомоги можуть зрости. Для цього, за його словами, Києву необхідно оперативно вибудувати діалог із новою політичною конфігурацією та заручитися підтримкою обох провідних політичних сил у Вашингтоні.

«Зараз у нас можуть зрости шанси на отримання додаткової допомоги від Сполучених Штатів Америки», — резюмував президент.

Скільки допомоги США вже надали Україні

США залишаються одним із найбільших партнерів України за обсягами військової та фінансової підтримки. За даними Інституту світової економіки Кіля, наведеними на порталі «Мінфін», станом на 31 серпня 2026 року загальний обсяг американської допомоги, зафіксованої в базі, становив майже 119 млрд євро.

Із цієї суми близько 50 млрд євро припадало на фінансову підтримку, 65,6 млрд євро — на військову та 3,4 млрд євро — на гуманітарну. Ці дані враховують передусім зобов'язання партнерів, а не лише фактично передані кошти й обладнання.

З лютого 2022-го до червня 2026 року, як свідчать дані дослідницької служби Конгресу США (CRS), Вашингтон узяв на себе зобов'язання надати Україні понад $68,2 млрд у вигляді оборонних товарів і послуг. Загальна вартість допомоги, фактично доставленої Україні, публічно не розкривається.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
6 листопада 2026, 13:28
#
Мало смертей, йому більше треба ((
+
+15
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
6 листопада 2026, 15:55
#
Слоган «Дайте грошей» необходимо разместить на Большом Гербе Украины.
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