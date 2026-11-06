У яких банків найменший запас капіталу: НБУ оприлюднив показники 26 фінустанов

Банки в Україні мають різний запас міцності на випадок економічних потрясінь. Серед 26 найбільших фінустанов найнижчий показник достатності капіталу має Банк «Альянс», а найвищий — Правекс Банк ( Інтеза Санпаоло Банк з 30 жовтня 2026 року — ред.). Різниця між ними сягає майже 29 відсоткових пунктів. Що означають ці цифри та чи свідчить нижчий показник про ризики для клієнтів?

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За даними на жовтень 2026 року, норматив достатності регулятивного капіталу Банку «Альянс» становив 11,07% за мінімальною вимогою Національного банку — 10%. Це найнижчий показник серед 26 установ, які пройшли стрес-тестування у 2026 році.

Далі йдуть ПриватБанк із показником 12,79%, Радабанк — 13,08%, ПУМБ — 13,14% та Банк «Глобус» — 13,72%. У Сенс Банку цей норматив становив 14,01%, у МТБ Банку — 14,10%, у Таскомбанку — 14,49%, у ВСТ Банку — 14,62%.

Для порівняння, середній показник достатності регулятивного капіталу в банківській системі становив 17,27%. Найвищий результат серед учасників стрес-тестування зафіксували у Інтеза Санпаоло Банку — 39,63%. В ОТП Банку він становив 31%, у Кредобанку — 25,24%, у Креді Агріколь Банку — 22,08%.

Що означають ці показники

Норматив достатності регулятивного капіталу показує, наскільки капітал банку відповідає обсягу активів з урахуванням ризиків. Простіше кажучи, він допомагає оцінити, який запас коштів має банк для покриття можливих втрат.

Що вищий показник, то більший запас капіталу порівняно з мінімальною вимогою регулятора. Якщо норматив наближається до нижньої межі, запас міцності банку стає меншим.

Однак нижчий показник не означає, що банк перебуває на межі банкрутства. Усі 26 установ, які проходили стрес-тестування, дотримувалися нормативів і мали показники вище за встановлений НБУ мінімум.

Для 11 банків НБУ встановив підвищені вимоги

За результатами оцінки стійкості у 2026 році Національний банк встановив підвищені вимоги до достатності капіталу для 11 із 26 банків. На ці установи припадає близько 10% активів банківської системи.

Це не означає, що всі вони мають негайно залучати додаткові кошти. У трьох банків, на які припадає близько 5% активів сектору, показники достатності капіталу вже на початок жовтня перевищували встановлені для них рівні.

Інші установи мають виконати вимоги до початку 2027 року й надалі підтримувати необхідні показники. Якщо банк не досягне встановленого рівня або згодом опуститься нижче нього, він повинен подати НБУ програму капіталізації або реструктуризації.

Порівняно з результатами оцінки стійкості за 2025 рік, ситуація в банківській системі поліпшилася. Розрахункова потреба в додатковому капіталі скоротилася втричі — приблизно до 8,7 млрд грн. Частка активів банків, для яких встановили підвищені нормативи, зменшилася з 18% до 10%

Загалом оцінка стійкості охопила 57 банків, які працювали на початку 2026 року. У 31 установі НБУ перевіряв якість активів, а 26 найбільших банків пройшли стрес-тестування. На них припадає понад 90% активів банківської системи.

Регулятор перевіряв, як фінустанови зможуть працювати за базового та несприятливого сценаріїв розвитку економіки. Під час оцінки враховували можливе зростання кредитних втрат, зміну відсоткових ставок і валютні коливання.