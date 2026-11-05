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5 листопада 2026, 18:39

Отримували доходи за кордоном: до якої дати потрібно сплатити податки в Україні

Фізичні особи — податкові резиденти України, які отримують доходи за кордоном, повинні декларувати їх та сплачувати податки в Україні, якщо такі доходи не звільнені від оподаткування відповідно до Податкового кодексу або міжнародних договорів. Загальний граничний строк сплати податкових зобов'язань — до 1 серпня року, наступного за звітним. Про це 5 листопада повідомила Державна податкова служба України.

Фізичні особи — податкові резиденти України, які отримують доходи за кордоном, повинні декларувати їх та сплачувати податки в Україні, якщо такі доходи не звільнені від оподаткування відповідно до Податкового кодексу або міжнародних договорів.
Загальний граничний строк сплати податкових зобов'язань — до 1 серпня року, наступного за звітним.
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Коли потрібно сплатити податки

Якщо громадянин отримав іноземний дохід та визначив податкові зобов'язання у річній декларації про майновий стан і доходи, сплатити їх необхідно до 1 серпня наступного року.

Якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день, граничною датою вважається наступний операційний день.

Отже, за доходи, отримані протягом 2026 року, податкові зобов'язання за загальним правилом потрібно буде сплатити у 2027 році.

Як отримати відстрочку

Для платників, які отримували доходи за межами України, передбачено окремий механізм перенесення строку декларування.

Якщо на момент подання декларації відсутні документи, що підтверджують суму іноземного доходу та сплаченого за кордоном податку, платник може звернутися до ДПС із заявою про перенесення строку подання декларації.

У такому випадку декларацію можна подати до 31 грудня року, наступного за звітним.

Після перенесення строку податки, визначені в декларації, необхідно сплатити протягом 10 календарних днів після завершення граничного строку її подання — до 10 січня.

Наприклад, якщо йдеться про доходи 2026 року, перенесений строк декларування припадатиме на 31 грудня 2027 року, а сплати — на 10 січня 2028 року.

За якими кодами сплачувати податки

ДПС нагадала коди бюджетної класифікації для сплати податків за результатами річного декларування.

11010500

Податок на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування

11011001

Військовий збір за результатами декларування

Актуальні реквізити рахунків можна знайти на вебпорталі ДПС у розділі «Бюджетні рахунки».

Чи потрібно платити податок двічі

Якщо з іноземного доходу вже сплачено податок за кордоном, український платник за певних умов може зарахувати цю суму під час розрахунку податкових зобов'язань в Україні.

Така можливість залежить від положень Податкового кодексу та міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування.

Для зарахування сплаченого за кордоном податку необхідні відповідні підтвердні документи від іноземного податкового органу.

При цьому сам факт перебування громадянина України за кордоном не завжди означає обов'язок сплачувати податки з усіх доходів в Україні. Значення має податкове резидентство особи та положення відповідних міжнародних договорів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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