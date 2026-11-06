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6 листопада 2026, 12:15

Штучний інтелект став помічником НБУ: як алгоритми допомагають прогнозувати економічні зміни

Повномасштабна війна ускладнила прогнозування економічної ситуації в Україні: офіційна статистика не завжди дає змогу оперативно відстежувати зміни, а нові загрози можуть виникати швидше, ніж їх встигають зафіксувати. Щоб краще оцінювати тенденції і потенційні загрози, Національний банк використовує великі дані та штучний інтелект. Водночас остаточні рішення щодо монетарної політики залишаються за фахівцями НБУ. Про це йдеться у новому звіті відомства.

Повномасштабна війна ускладнила прогнозування економічної ситуації в Україні: офіційна статистика не завжди дає змогу оперативно відстежувати зміни, а нові загрози можуть виникати швидше, ніж їх встигають зафіксувати.
Штучний інтелект став помічником НБУ: як алгоритми допомагають побачити те, що не показує статистика. Фото: Pexels
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Війна ускладнила аналіз економічної ситуації в Україні. Через руйнування підприємств та інфраструктури, перебої в логістиці й постійні зміни економічної ситуації офіційна статистика не завжди відображає реальний стан справ. На цьому тлі НБУ почав ширше використовувати альтернативні джерела інформації, великі дані та інструменти штучного інтелекту.

Регулятор аналізує новини та використовує синтетичні опитування, щоб швидше відстежувати зміни настроїв бізнесу й інших учасників економіки. Це допомагає раніше помічати ознаки економічних шоків і краще оцінювати їхній можливий вплив.

Проте штучний інтелект не ухвалює рішень замість економістів. НБУ перевіряє нові індикатори, зіставляє їх з офіційними даними та використовує під час підготовки макроекономічних прогнозів. Контроль над даними й моделями також залишається за регулятором.

Якою буде економіка України найближчими роками

За прогнозом НБУ, інфляція наприкінці 2026 року прискориться до 12,5%. Серед причин регулятор називає подорожчання пального, зростання витрат бізнесу через руйнування виробничої та логістичної інфраструктури, а також розширення бюджетних стимулів наприкінці року.

У 2027 році інфляція має сповільнитися до 7,3%, а у 2028-му повернутися до цільового показника НБУ — 5%. Для стримування цінового тиску регулятор посилює монетарну політику. У липні-жовтні 2026 року облікову ставку підвищили з 15% до 16,5%.

Економічне відновлення буде повільним. НБУ прогнозує скорочення реального ВВП на 0,4% у 2026 році, зростання на 0,4% у 2027-му та на 2,2% у 2028 році. Серед чинників, які стримуватимуть економіку, регулятор називає російські атаки, руйнування інфраструктури та дефіцит робочої сили.

Окремою проблемою залишатиметься нестача працівників через мобілізацію та міграцію. За прогнозом НБУ, реальні зарплати у 2026 році зростуть на 11,4%, а у 2027−2028 роках темпи зростання сповільняться до 4−5% на рік.

Прогнози НБУ залежать від обсягів міжнародної фінансової підтримки, поліпшення логістики та поступового зниження безпекових ризиків. Регулятор застерігає, що подальші російські атаки можуть погіршити економічну ситуацію та посилити інфляційний тиск.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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