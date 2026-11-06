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6 листопада 2026, 10:44

НБУ оцінив запаси готівкової валюти в банках і розкрив попит на долари та євро

Національний банк України повідомив, що запасів готівкової валюти в банківських касах достатньо для задоволення потреб клієнтів. Про це свідчать результати останніх операцій із підкріплення кас: 5 листопада регулятор запропонував банкам по 50 млн доларів і євро, але фінансові установи запросили лише 40 млн доларів і 9 млн євро. Усі заявки НБУ задовольнив повністю, пише пресслужба відомства.

Національний банк України повідомив, що запасів готівкової валюти в банківських касах достатньо для задоволення потреб клієнтів.
НБУ запропонував банкам $50 млн і €50 млн, але вони забрали значно менше: що відбувається із запасами готівкової валюти. Фото: Нацбанк
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Національний банк України повідомив про достатній запас готівкової іноземної валюти в касах банків. Про це свідчать результати операцій із підкріплення фінансових установ готівковими доларами та євро, які регулятор провів 5 листопада.

Під час цієї операції НБУ запропонував банкам обміняти безготівкову валюту на готівкову в загальному обсязі $50 млн і €50 млн. Однак фінансові установи подали заявки на $40 млн і €9 млн. Участь в операції взяли чотири банки, а всі отримані заявки Нацбанк задовольнив повністю.

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Попит на такі операції залишається помірним. За підсумками 3−5 листопада пропозиція готівкової валюти, оголошена Національним банком, суттєво перевищувала фактичний попит із боку банків.

У НБУ наголошують, що наразі готівкової валютної ліквідності фінансової системи достатньо для задоволення потреб українців. Водночас регулятор готовий і надалі підтримувати стійкість валютного ринку та за потреби проводити додаткові операції для поповнення банківських кас готівковою іноземною валютою.

Окремо Національний банк уточнив, що операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову для поповнення їхніх кас жодним чином не впливають на обсяг міжнародних резервів України.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
6 листопада 2026, 11:16
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Для чого ви ці мантри кожен день пишете? В банках обмежено видають доларів (де курс хороший). В обмінках вдосталь, але курс вищий.
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