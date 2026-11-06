НБУ оцінив запаси готівкової валюти в банках і розкрив попит на долари та євро

Національний банк України повідомив, що запасів готівкової валюти в банківських касах достатньо для задоволення потреб клієнтів. Про це свідчать результати останніх операцій із підкріплення кас: 5 листопада регулятор запропонував банкам по 50 млн доларів і євро , але фінансові установи запросили лише 40 млн доларів і 9 млн євро. Усі заявки НБУ задовольнив повністю, пише пресслужба відомства.

НБУ запропонував банкам $50 млн і €50 млн, але вони забрали значно менше: що відбувається із запасами готівкової валюти. Фото: Нацбанк

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Національний банк України повідомив про достатній запас готівкової іноземної валюти в касах банків. Про це свідчать результати операцій із підкріплення фінансових установ готівковими доларами та євро, які регулятор провів 5 листопада.

Під час цієї операції НБУ запропонував банкам обміняти безготівкову валюту на готівкову в загальному обсязі $50 млн і €50 млн. Однак фінансові установи подали заявки на $40 млн і €9 млн. Участь в операції взяли чотири банки, а всі отримані заявки Нацбанк задовольнив повністю.

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Попит на такі операції залишається помірним. За підсумками 3−5 листопада пропозиція готівкової валюти, оголошена Національним банком, суттєво перевищувала фактичний попит із боку банків.

У НБУ наголошують, що наразі готівкової валютної ліквідності фінансової системи достатньо для задоволення потреб українців. Водночас регулятор готовий і надалі підтримувати стійкість валютного ринку та за потреби проводити додаткові операції для поповнення банківських кас готівковою іноземною валютою.

Окремо Національний банк уточнив, що операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову для поповнення їхніх кас жодним чином не впливають на обсяг міжнародних резервів України.