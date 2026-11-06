Експорт нафти з Ірану майже зупинився, але миру не буде: експерт FGE оцінив ризик нових ударів США

Експорт іранської нафти через американську морську блокаду скоротився майже до нуля, однак це не наблизило США та Іран до мирної угоди. Навпаки, Тегеран висуває вимоги, на які Вашингтон навряд чи погодиться, а ризик нових військових ударів залишається високим. Про це заявив почесний голова консалтингової компанії FGE NexantECA Ферейдун Фешаракі в інтерв'ю Bloomberg.

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За його оцінкою, після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу США іранське керівництво може вважати президента Дональда Трампа політично ослабленим. Це, на думку експерта, впливає на позицію Тегерана під час переговорів: Іран висуває вимоги, які Білий дім не готовий прийняти.

Фешаракі вважає, що сторони зараз ще далі від домовленостей, ніж до підписання меморандуму про взаєморозуміння в червні. Тодішні домовленості дозволили тимчасово відновити судноплавство через Ормузьку протоку.

Водночас експерт не виключає нових американських та ізраїльських ударів по Ірану. За його словами, у Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу залишається обмежений час для ухвалення відповідних рішень.

Експорт іранської нафти скоротився до мінімуму

Американська морська блокада практично позбавила Іран можливості експортувати нафту традиційними маршрутами. За словами Фешаракі, зараз на світовий ринок потрапляє лише близько 200−300 тис. барелів іранської нафти на добу через Ірак.

Для порівняння: до початку війни в лютому Іран мав значно більші обсяги нафтового експорту. Основним покупцем його сировини був Китай, зокрема незалежні нафтопереробні заводи, які закуповували іранську нафту зі значними знижками.

Масштаби скорочення поставок підтверджують і дані Bloomberg, зібрані на основі відстеження руху танкерів. За цими оцінками, у вересні та жовтні не було зафіксовано завантаження іранської нафти на танкери. Вересень став першим місяцем від початку війни, коли такі операції не проводилися.

Фешаракі попереджає, що наприкінці листопада Іран може зіткнутися з особливо гострим дефіцитом надходжень від продажу нафти. За його оцінкою, якщо блокада збережеться, країна практично втратить це джерело валютних доходів.

Як змінювалися ціни на нафту за останню добу

Нафтовий ринок залишається дуже чутливим до новин про можливе завершення війни та безпеку судноплавства в Перській затоці. За останні дні котирування продемонстрували різкі коливання.

У середу, 4 листопада, на тлі перемоги демократів на проміжних виборах у США інвестори почали активніше закладати в ціни можливість деескалації конфлікту. Через це нафта подешевшала більш ніж на 8% за день.

Brent за підсумками торгів у середу впала на $8,98 (8,7%) — до $94,62 за барель.

WTI подешевшала на $7,97 (8,3%) — до $88,12 за барель.

Однак уже 5 листопада ринок розвернувся. Повідомлення про нові інциденти з танкерами в Перській затоці та поблизу Ормузької протоки знову посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням сировини.

За підсумками четверга Brent подорожчала на $3,67 (3,88%) — до $98,29 за барель. Американська WTI додала $2,40 (2,72%) і завершила торги на рівні $90,52.

У п'ятницю, 6 листопада, котирування знову почали знижуватися. За даними Reuters, станом на 08:26 за Гринвічем Brent торгувалася по $97,55 за барель, втрачаючи 0,8% за день. WTI подешевшала на 0,8% — до $89,79.

Протягом п'ятничної сесії Brent спочатку зростала, але згодом втратила набрані позиції. Інвестори оцінювали повідомлення про дипломатичні контакти США з країнами регіону та можливість активізації переговорів щодо припинення конфлікту.

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Попри відновлення котирувань у четвер, за підсумками тижня Brent ризикувала продемонструвати найбільше процентне падіння з початку пандемії COVID-19 — приблизно на 16%. Для WTI прогнозували тижневе зниження більш ніж на 13%.

Таким чином, нафтовий ринок одночасно враховує два протилежні чинники: перспективу відновлення поставок із Близького Сходу в разі деескалації та загрозу нових перебоїв через атаки на танкери й невизначеність навколо Ормузької протоки.

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